https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595800471.html

Эксперт оценил возможность введения Западом новых санкций против России

Эксперт оценил возможность введения Западом новых санкций против России

Возможность введения странами Запада санкций в отношении РФ из-за дела Алексея Навального пока не просматривается, заявил РИА Новости руководитель Центра... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:25

2021-02-03T10:25

2021-02-03T10:25

россия

томаш петршичек

анн линде (мид швеции)

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

москва

сша

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Возможность введения странами Запада санкций в отношении РФ из-за дела Алексея Навального пока не просматривается, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, добавив, что многое будет зависеть от развития ситуации в самой России.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию обратились с призывом к российским властям освободить его.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Накануне глава МИД Чехии Томаш Петршичек после приговора Навальному заявил, что ЕС должен опять вернуться к теме санкций в отношении РФ. А американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что на этой неделе внесет законопроект о санкциях против "ответственных" лиц.Как отметил Батюк, до сих пор страны Запада не пришли к единой позиции относительно целесообразности введения санкций в отношении России по данному досье."Не был отменен визит Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Россию, а накануне в Москву приезжала министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Таким образом, пока, если говорить об угрозах введения каких-то санкций в отношении России, то "гора родила мышь". Поживем - увидим, но никаких конкретных мер в отношении физических или юридических лиц России в связи с делом Навального принято не было", - заявил российский политолог.По мнению Батюка, ситуация с возможным введением санкций Запада будет в значительной степени зависеть от того, как будет развиваться обстановка в самой России."Если протесты в РФ пойдут по убывающей и это никак не скажется на проведении осенью парламентских выборов, то у наших западных партнеров вообще не будет никакой реальной возможности влиять на внутриполитическую российскую обстановку", - прогнозировал собеседник агентства.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595798209.html

https://ria.ru/20210202/sanktsii-1595765789.html

россия

москва

сша

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россия, томаш петршичек, анн линде (мид швеции), ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, москва, сша, в мире