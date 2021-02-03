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https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595800471.html
Эксперт оценил возможность введения Западом новых санкций против России
Эксперт оценил возможность введения Западом новых санкций против России
Возможность введения странами Запада санкций в отношении РФ из-за дела Алексея Навального пока не просматривается, заявил РИА Новости руководитель Центра... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:25
2021-02-03T10:25
россия
томаш петршичек
анн линде (мид швеции)
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
москва
сша
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Возможность введения странами Запада санкций в отношении РФ из-за дела Алексея Навального пока не просматривается, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, добавив, что многое будет зависеть от развития ситуации в самой России.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию обратились с призывом к российским властям освободить его.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Накануне глава МИД Чехии Томаш Петршичек после приговора Навальному заявил, что ЕС должен опять вернуться к теме санкций в отношении РФ. А американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что на этой неделе внесет законопроект о санкциях против "ответственных" лиц.Как отметил Батюк, до сих пор страны Запада не пришли к единой позиции относительно целесообразности введения санкций в отношении России по данному досье."Не был отменен визит Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Россию, а накануне в Москву приезжала министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Таким образом, пока, если говорить об угрозах введения каких-то санкций в отношении России, то "гора родила мышь". Поживем - увидим, но никаких конкретных мер в отношении физических или юридических лиц России в связи с делом Навального принято не было", - заявил российский политолог.По мнению Батюка, ситуация с возможным введением санкций Запада будет в значительной степени зависеть от того, как будет развиваться обстановка в самой России."Если протесты в РФ пойдут по убывающей и это никак не скажется на проведении осенью парламентских выборов, то у наших западных партнеров вообще не будет никакой реальной возможности влиять на внутриполитическую российскую обстановку", - прогнозировал собеседник агентства.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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россия, томаш петршичек, анн линде (мид швеции), ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, москва, сша, в мире

Эксперт оценил возможность введения Западом новых санкций против России

10:25 03.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Возможность введения странами Запада санкций в отношении РФ из-за дела Алексея Навального пока не просматривается, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, добавив, что многое будет зависеть от развития ситуации в самой России.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию обратились с призывом к российским властям освободить его.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Накануне глава МИД Чехии Томаш Петршичек после приговора Навальному заявил, что ЕС должен опять вернуться к теме санкций в отношении РФ. А американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что на этой неделе внесет законопроект о санкциях против "ответственных" лиц.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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В ЦБ оценили риск введения новых санкций против России при Байдене
Как отметил Батюк, до сих пор страны Запада не пришли к единой позиции относительно целесообразности введения санкций в отношении России по данному досье.
"Не был отменен визит Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Россию, а накануне в Москву приезжала министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Таким образом, пока, если говорить об угрозах введения каких-то санкций в отношении России, то "гора родила мышь". Поживем - увидим, но никаких конкретных мер в отношении физических или юридических лиц России в связи с делом Навального принято не было", - заявил российский политолог.
По мнению Батюка, ситуация с возможным введением санкций Запада будет в значительной степени зависеть от того, как будет развиваться обстановка в самой России.
"Если протесты в РФ пойдут по убывающей и это никак не скажется на проведении осенью парламентских выборов, то у наших западных партнеров вообще не будет никакой реальной возможности влиять на внутриполитическую российскую обстановку", - прогнозировал собеседник агентства.
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Эксперт рассказал, какие санкции могут ввести из-за Навального
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
 
РоссияТомаш ПетршичекАнн Линде (МИД Швеции)Ив РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаМоскваСШАВ мире
 
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