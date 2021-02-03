https://ria.ru/20210203/rossiya-1595872242.html

В России число убийств за пять лет сократилось на треть

В России число убийств за пять лет сократилось на треть

Число зарегистрированных убийств в России за последние пять лет сократилось на треть, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:43

2021-02-03T15:43

2021-02-03T15:47

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Число зарегистрированных убийств в России за последние пять лет сократилось на треть, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.В минувшем году, отмечается на портале, было зарегистрировано 7,7 тысячи убийств и покушений на убийство - на 3,2% меньше, чем в 2019-м.А вот количество изнасилований и покушений на них за прошедший год, напротив, выросло к 2019-му на 11,3%, до 3,5 тысяч.

https://ria.ru/20201203/ubiystvo-1587522521.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф