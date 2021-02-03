В России число убийств за пять лет сократилось на треть
15:43 03.02.2021 (обновлено: 15:47 03.02.2021)
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Число зарегистрированных убийств в России за последние пять лет сократилось на треть, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.
"В стране последовательно сокращается общее число зарегистрированных убийств. За последние пять лет их число сократилось на треть (с 11,3 тысячи до 7,7 тысячи за год). В прошедшем году наибольшее число убийств совершено в Московской (311, -15,5 %), Свердловской (286, +0,4 %,) областях и Республике Татарстан (252, +21,2 %)", - говорится в сообщении.
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В минувшем году, отмечается на портале, было зарегистрировано 7,7 тысячи убийств и покушений на убийство - на 3,2% меньше, чем в 2019-м.
А вот количество изнасилований и покушений на них за прошедший год, напротив, выросло к 2019-му на 11,3%, до 3,5 тысяч.