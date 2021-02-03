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Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки
Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки
Дерматолог Олеся Маркелова рассказала "Пятому каналу", что красные родинки на теле могут сигнализировать о проблемах с печенью. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T02:54
2021-02-03T02:54
олеся маркелова
россия
родинки
здоровье
общество
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Красные родинки назвали признаком серьезной проблемы со здоровьем
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Дерматолог Олеся Маркелова рассказала "Пятому каналу", что красные родинки на теле могут сигнализировать о проблемах с печенью.По ее словам, люди часто путают их с любыми красными точками, которые могут быть связаны с сосудистыми нарушениями, а также аллергическими проявлениями. Красная родинка — ангиома — это маленькое сосудистое разрастание, немного возвышающееся на коже.Врач также уточнила, что эта проблема может быть вызвана токсичной нагрузкой среды — тяжелыми металлами, вирусными инфекциями."Третий момент — это прием препаратов, таких как антидепрессанты, гормональные препараты. Если еще к этому примешивается наружная нагрузка, то мы получаем худшую работу (печени. — Прим. ред.), и, соответственно, как проявление это могут быть точки. Для здоровья никакого урона нет, но эстетически они могут мешать", — считает дерматолог.Маркелова посоветовала для удаления красных родинок обратиться к лазерной хирургии, предварительно проконсультировавшись с врачом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210124/kozha-1594217000.html
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олеся маркелова, россия, родинки, здоровье, общество

Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки

02:54 03.02.2021
 
© Fotolia / glisic_albinaДерматолог осматривает родинку пациентки
Дерматолог осматривает родинку пациентки - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Fotolia / glisic_albina
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Дерматолог Олеся Маркелова рассказала "Пятому каналу", что красные родинки на теле могут сигнализировать о проблемах с печенью.
По ее словам, люди часто путают их с любыми красными точками, которые могут быть связаны с сосудистыми нарушениями, а также аллергическими проявлениями. Красная родинка — ангиома — это маленькое сосудистое разрастание, немного возвышающееся на коже.
"Самая первая причина, на которую нужно обратить внимание, это, безусловно, нарушение со стороны печени. <…> Если она начинает страдать, а страдает она из-за разных факторов. Самый часто встречаемый — это застой желчи", — отметила Маркелова.
Врач также уточнила, что эта проблема может быть вызвана токсичной нагрузкой среды — тяжелыми металлами, вирусными инфекциями.
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"Третий момент — это прием препаратов, таких как антидепрессанты, гормональные препараты. Если еще к этому примешивается наружная нагрузка, то мы получаем худшую работу (печени. — Прим. ред.), и, соответственно, как проявление это могут быть точки. Для здоровья никакого урона нет, но эстетически они могут мешать", — считает дерматолог.
Маркелова посоветовала для удаления красных родинок обратиться к лазерной хирургии, предварительно проконсультировавшись с врачом.
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