https://ria.ru/20210203/rodinki-1595778301.html

Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки

Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки

Дерматолог Олеся Маркелова рассказала "Пятому каналу", что красные родинки на теле могут сигнализировать о проблемах с печенью. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T02:54

2021-02-03T02:54

2021-02-03T02:54

олеся маркелова

россия

родинки

здоровье

общество

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Красные родинки назвали признаком серьезной проблемы со здоровьем

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Дерматолог Олеся Маркелова рассказала "Пятому каналу", что красные родинки на теле могут сигнализировать о проблемах с печенью.По ее словам, люди часто путают их с любыми красными точками, которые могут быть связаны с сосудистыми нарушениями, а также аллергическими проявлениями. Красная родинка — ангиома — это маленькое сосудистое разрастание, немного возвышающееся на коже.Врач также уточнила, что эта проблема может быть вызвана токсичной нагрузкой среды — тяжелыми металлами, вирусными инфекциями."Третий момент — это прием препаратов, таких как антидепрессанты, гормональные препараты. Если еще к этому примешивается наружная нагрузка, то мы получаем худшую работу (печени. — Прим. ред.), и, соответственно, как проявление это могут быть точки. Для здоровья никакого урона нет, но эстетически они могут мешать", — считает дерматолог.Маркелова посоветовала для удаления красных родинок обратиться к лазерной хирургии, предварительно проконсультировавшись с врачом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/kozha-1594217000.html

https://ria.ru/20201208/melanoma-1588150210.html

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олеся маркелова, россия, родинки, здоровье, общество