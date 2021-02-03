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Пушков "вступился" за Псаки после ее конфуза на брифинге
Пушков "вступился" за Псаки после ее конфуза на брифинге
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию, в которую попала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга,... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:58
2021-02-03T17:19
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию, в которую попала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, перепутав Space Force — Космические силы США, созданные в 2019 году, с самолетом.Сенатор написал "в ее защиту", что она не принизила значение Космических войск: пресс-секретарь Белого дома просто не понимает, о чем говорит.Он также отметил, что упреки со стороны американских военных в ее адрес — это "чистый сексизм", который пробрался в руководство Вооруженных сил Соединенных Штатов.Накануне издание Politico обратило внимание на ситуацию, возникшую на брифинге с Джен Псаки. Автор материала предположил, что пресс-секретарь Белого дома перепутала Space Force c Air Force One — президентским бортом. По ее словам, Space Force является современным самолетом.Однако подобная ошибка вызвала бурное обсуждение. Так, член палаты представителей Майкл Вальц заявил, что Космические войска были созданы для защиты страны и космических миссий от "возможной китайской угрозы". По его словам, администрация президента США Джо Байдена не воспринимает Китай всерьез. Член палаты представителей Майк Рождерс посчитал, что Псаки принизила значение сектора Вооруженных сил США, и призвал ее немедленно извиниться. Позднее она опубликовала в Twitter пост, в котором отметила, что администрация президента всегда будет рада выслушать представителей Космических сил.
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дженнифер псаки, алексей пушков, джо байден, китай, сша, twitter, в мире

Пушков "вступился" за Псаки после ее конфуза на брифинге

16:58 03.02.2021 (обновлено: 17:19 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию, в которую попала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, перепутав Space Force — Космические силы США, созданные в 2019 году, с самолетом.
Сенатор написал "в ее защиту", что она не принизила значение Космических войск: пресс-секретарь Белого дома просто не понимает, о чем говорит.
"Не всегда, но часто", — подчеркнул Пушков.
Он также отметил, что упреки со стороны американских военных в ее адрес — это "чистый сексизм", который пробрался в руководство Вооруженных сил Соединенных Штатов.
Накануне издание Politico обратило внимание на ситуацию, возникшую на брифинге с Джен Псаки. Автор материала предположил, что пресс-секретарь Белого дома перепутала Space Force c Air Force One — президентским бортом. По ее словам, Space Force является современным самолетом.
Однако подобная ошибка вызвала бурное обсуждение. Так, член палаты представителей Майкл Вальц заявил, что Космические войска были созданы для защиты страны и космических миссий от "возможной китайской угрозы". По его словам, администрация президента США Джо Байдена не воспринимает Китай всерьез. Член палаты представителей Майк Рождерс посчитал, что Псаки принизила значение сектора Вооруженных сил США, и призвал ее немедленно извиниться. Позднее она опубликовала в Twitter пост, в котором отметила, что администрация президента всегда будет рада выслушать представителей Космических сил.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 11:05
Живет в прошлом. Псаки во время выступления перепутала название страны
 
Дженнифер ПсакиАлексей ПушковДжо БайденКитайСШАTwitterВ мире
 
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