Пушков дал совет Пентагону, допускающему ядерную войну с Россией
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал статью американского адмирала Чарльза Ричарда, в которой тот допустил возможность ядерного конфликта с Россией или Китаем.
Пушков призвал Пентагон думать, как не допустить ядерный конфликт, а не о том, как Соединенные Штаты "могут спровоцировать его применением обычных вооружений".
Кроме того, в Вашингтоне, как считает сенатор, до сих пор не понимают, что такое ядерная война.
"Пусть фильмы хоть посмотрят — "На следующий день", скажем. Необходимый ядерный ликбез", — подытожил он.
Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард допустил возможность ядерной войны с Россией или Китаем. По его словам, раньше, со времен распада Советского союза, Пентагон не рассматривал вероятность прямого военного столкновения с ядерной державой. Сейчас, как подчеркнул Ричард, ситуация поменялась.
Также адмирал отметил, что региональный кризис с КНР или Россией может перерасти в конфликт с применением ядерного оружия, если эти страны почувствуют угрозу для них при поражении в конфликте с применением обычного вида оружия.
Пока США сосредоточилась на борьбе с терроризмом, Россия и КНР, по его словам, бросили силовыми способами вызов международным нормам. Это, как утверждает Ричард, не должно остаться без ответа.
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