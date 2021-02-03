https://ria.ru/20210203/pushkov-1595803116.html

Пушков дал совет Пентагону, допускающему ядерную войну с Россией

Пушков дал совет Пентагону, допускающему ядерную войну с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал статью американского адмирала Чарльза Ричарда, в которой тот допустил возможность ядерного... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:43

2021-02-03T10:43

2021-02-03T10:43

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сша

twitter

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в мире

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал статью американского адмирала Чарльза Ричарда, в которой тот допустил возможность ядерного конфликта с Россией или Китаем.Пушков призвал Пентагон думать, как не допустить ядерный конфликт, а не о том, как Соединенные Штаты "могут спровоцировать его применением обычных вооружений".Кроме того, в Вашингтоне, как считает сенатор, до сих пор не понимают, что такое ядерная война.Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард допустил возможность ядерной войны с Россией или Китаем. По его словам, раньше, со времен распада Советского союза, Пентагон не рассматривал вероятность прямого военного столкновения с ядерной державой. Сейчас, как подчеркнул Ричард, ситуация поменялась.Также адмирал отметил, что региональный кризис с КНР или Россией может перерасти в конфликт с применением ядерного оружия, если эти страны почувствуют угрозу для них при поражении в конфликте с применением обычного вида оружия.Пока США сосредоточилась на борьбе с терроризмом, Россия и КНР, по его словам, бросили силовыми способами вызов международным нормам. Это, как утверждает Ричард, не должно остаться без ответа.

https://ria.ru/20210201/bitva-1595591900.html

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китай

вашингтон (город)

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россия, министерство обороны сша, алексей пушков, китай, вашингтон (город), сша, twitter, пентагон, в мире