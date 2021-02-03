https://ria.ru/20210203/psaki-1595799357.html

Псаки придумала новый американский самолет и вызвала скандал

Псаки придумала новый американский самолет и вызвала скандал

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на состоявшемся накануне брифинге запуталась при ответе на вопрос, принимал ли президент Джо Байден какие-либо решения... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:19

2021-02-03T10:19

2021-02-03T11:03

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на состоявшемся накануне брифинге запуталась при ответе на вопрос, принимал ли президент Джо Байден какие-либо решения относительно Space Force — Космических сил, созданных в 2019 году. На это обратило внимание издание Politico."Ух ты. Space Force. Это современный самолет", — сказала пресс-секретарь. Издание предположило, что она перепутала Space Force c Air Force One — президентским бортом, о цветовой схеме которого шла речь в одном из предыдущих вопросов.Псаки добавила, что вопрос интересный и пообещала уточнить информацию у контактного лица в Space Force. При этом она призналась, что не знает, кто это, но постарается выяснить.Конгрессмен Майк Роджерс призвал Псаки немедленно извиниться — по его мнению, пресс-секретарь шуткой "преуменьшает значение целого рода вооруженных сил".Позже, пишет Politico, Псаки опубликовала в Twitter пост, в котором поддержала Космические силы и заявила, что в Белом доме всегда будут рады выслушать их представителей.

https://ria.ru/20201104/biden-1582943538.html

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дженнифер псаки, джо байден, сша, twitter, в мире