Псаки придумала новый американский самолет и вызвала скандал
10:19 03.02.2021 (обновлено: 11:03 03.02.2021)
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на состоявшемся накануне брифинге запуталась при ответе на вопрос, принимал ли президент Джо Байден какие-либо решения относительно Space Force — Космических сил, созданных в 2019 году. На это обратило внимание издание Politico.
"Ух ты. Space Force. Это современный самолет", — сказала пресс-секретарь. Издание предположило, что она перепутала Space Force c Air Force One — президентским бортом, о цветовой схеме которого шла речь в одном из предыдущих вопросов.
Jen Psaki reacts humorously to question about Space Force: “Wow. Space Force. It’s the plane of today!” pic.twitter.com/ne6TxpNgf4— Forbes (@Forbes) February 2, 2021
Псаки добавила, что вопрос интересный и пообещала уточнить информацию у контактного лица в Space Force. При этом она призналась, что не знает, кто это, но постарается выяснить.
Конгрессмен Майк Роджерс призвал Псаки немедленно извиниться — по его мнению, пресс-секретарь шуткой "преуменьшает значение целого рода вооруженных сил".
Позже, пишет Politico, Псаки опубликовала в Twitter пост, в котором поддержала Космические силы и заявила, что в Белом доме всегда будут рады выслушать их представителей.