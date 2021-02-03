https://ria.ru/20210203/proverka-1595789201.html
Источник: в Москве проверят действия ударившего оператора ОМОНовца
Источник: в Москве проверят действия ударившего оператора ОМОНовца
Росгвардия проведет служебную проверку и оценит действия сотрудника ОМОН, который ударил оператора на несогласованной акции во вторник в Москве, сообщил РИА... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T09:08
2021-02-03T09:08
2021-02-03T10:51
замена условного срока навального
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Росгвардия проведет служебную проверку и оценит действия сотрудника ОМОН, который ударил оператора на несогласованной акции во вторник в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Также он отметил, что по ее результатам будет "дана правовая оценка" действиям сотрудника Росгвардии.Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева разберется в ситуации с оператором, которого ударил ОМОНовец на незаконной акции во вторник."Мы с сегодняшнего дня подключаемся ко всему. Сегодня я еду в Сахарово с проверкой. К вечеру вернусь, тогда уже будут и все другие обращения. Их много уже теперь, на сегодняшний день", - сказала Потяева, отвечая на вопрос, подключится ли она к ситуации с избитым на акции журналистом.Она уточнила, что уже знает об этом инциденте."Это же в сети выложено. Есть такая информация. Все, что попадает в сеть, что мы видим своими глазами, по всем вопросам всегда делаем запросы. А если человек обращается к нам, то это уже более глубокая проработка всех тем. Держу на контроле", - добавила омбудсмен.Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. Союз журналистов России (СЖР) сообщал о задержаниях работавших на акциях представителей СМИ, несмотря на наличие у них опознавательных жилетов "Пресса", редакционных удостоверений и редакционных заданий.Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время, указав, что "нельзя бить журналистов в жилетах".Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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замена условного срока навального, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Росгвардия
проведет служебную проверку и оценит действия сотрудника ОМОН
, который ударил оператора на несогласованной акции во вторник в Москве
, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Будет проведена служебная проверка", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что по ее результатам будет "дана правовая оценка" действиям сотрудника Росгвардии.
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева разберется в ситуации с оператором, которого ударил ОМОНовец на незаконной акции во вторник.
"Мы с сегодняшнего дня подключаемся ко всему. Сегодня я еду в Сахарово с проверкой. К вечеру вернусь, тогда уже будут и все другие обращения. Их много уже теперь, на сегодняшний день", - сказала Потяева, отвечая на вопрос, подключится ли она к ситуации с избитым на акции журналистом.
Она уточнила, что уже знает об этом инциденте.
"Это же в сети выложено. Есть такая информация. Все, что попадает в сеть, что мы видим своими глазами, по всем вопросам всегда делаем запросы. А если человек обращается к нам, то это уже более глубокая проработка всех тем. Держу на контроле", - добавила омбудсмен.
Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального
, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. Союз журналистов России (СЖР) сообщал о задержаниях работавших на акциях представителей СМИ, несмотря на наличие у них опознавательных жилетов "Пресса", редакционных удостоверений и редакционных заданий.
Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время, указав, что "нельзя бить журналистов в жилетах".
Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН
, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.