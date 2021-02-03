https://ria.ru/20210203/protesty-1595833677.html
В Кремле заявили, что протесты в России должны быть санкционированными
В Кремле заявили, что протесты в России должны быть санкционированными
ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ В РОССИИ - ЭТО НОРМАЛЬНО, НО ОНА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ, ТАКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРЕСЕКАТЬСЯ, ЗАЯВИЛИ В КРЕМЛЕ РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:10
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