https://ria.ru/20210203/proekt-1595877315.html

В СПЧ поддержали проект, касающийся детей на незаконных митингах

В СПЧ поддержали проект, касающийся детей на незаконных митингах

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Ашманов поддерживает проект об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в незаконные... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:03

2021-02-03T16:03

2021-02-03T16:03

россия

алексей навальный

госдума рф

совет по правам человека при президенте рф (спч)

игорь ашманов

москва

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Ашманов поддерживает проект об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги в России.Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги вместо административной ответственности ввести уголовную. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков. Следственный комитет РФ и Верховный суд концептуально поддержали законопроект. Правительство РФ инициативу не поддержало, так как в Уголовном кодексе уже предусмотрена ответственность за данные нарушения."Я не согласен с повышением контроля за подростками, который, на мой взгляд, приведет только к отрицательным последствиям. Подростки только придут в ярость. Они моментально найдут способы, как все это обходить... Более того, они эти способы не придумают, а найдут в интернете, в котором будут выложены эти способы обходить родительский контроль... Законы об ответственности за контент у нас вроде бы вступили в силу, но они беззубые пока... Нужно провести к покорности или каким-то образом нейтрализовать социальные сети", - сказал Ашманов на общественных слушаниях "Профилактика вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в социальных сетях" в ОП РФ.Он отметил, что надеется на принятие закона о привлечении к уголовной ответственности за вовлечение детей в политическую деятельность.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли во вторник во время и после заседания Мосгорсуда по делу Алексея Навального.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости ранее выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Также глава Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина сообщала ранее РИА Новости, что Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы повести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях. Она уточнила, что обнаружено уже более 65 тысяч таких роликов и публикаций в сети, большинство из которых - в TikTok.Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в свою очередь напоминал, что ответственность за участие несовершеннолетних детей в незаконных митингах и акциях будут нести их родители.

https://ria.ru/20210202/deti-1595720050.html

https://ria.ru/20210203/prizyvy-1595873379.html

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

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россия, алексей навальный, госдума рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), игорь ашманов, москва, общество