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Посол России в Берлине прокомментировал ситуацию с "Северным потоком — 2"
Посол России в Берлине прокомментировал ситуацию с "Северным потоком — 2"
Россия, Германия и Европа в состоянии самостоятельно определять свою энергетическую политику в отношении проекта "Северный поток 2" без "подсказок" извне,... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-03T23:34
2021-02-04T00:02
сергей нечаев (дипломат)
дональд трамп
алексей навальный
москва
сша
берлин (город)
в мире
россия
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Россия, Германия и Европа в состоянии самостоятельно определять свою энергетическую политику в отношении проекта "Северный поток 2" без "подсказок" извне, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.Вопрос судьбы "Северного потока 2" активно обсуждается в Германии и ЕС на фоне продолжающегося, несмотря на смену власти в США, давления Вашингтона и ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального. При этом правительство ФРГ, в том числе канцлер Ангела Меркель, заявляют о неизменности позиции Берлина по этому вопросу: это экономический проект, не связанный с политикой.В комментарии Berliner Zeitung Нечаев отметил, что с точки зрения официальной Москвы "все о проекте "Северный поток 2" давно сказано". В частности, он указал, что это "чисто экономический многосторонний проект, получивший все необходимые одобрения (регуляторов)". Он отвечает интересам немецких и европейских потребителей, вносит вклад в диверсификацию энергоснабжения, усиливает энергобезопасность Германии в условиях "энергетического поворота" (перехода на экологичные источники энергии), продолжил он.Он назвал "необоснованными" заявления, что из-за этого проекта растет зависимость Европы от российского газа. "Есть много поставщиков и каналов поставок. Ни у кого нет монополии. Решения должны приниматься на основе чётких и прозрачных рыночных механизмов", - добавил посол.Попытки администрации Дональда Трампа остановить проект давлением, угрозами и санкциями он назвал нелегитимными и проявлением недобросовестной конкуренции.
https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html
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сергей нечаев (дипломат), дональд трамп, алексей навальный, москва, сша, берлин (город), в мире, россия, северный поток — 2, германия, европа

Посол России в Берлине прокомментировал ситуацию с "Северным потоком — 2"

23:34 03.02.2021 (обновлено: 00:02 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Россия, Германия и Европа в состоянии самостоятельно определять свою энергетическую политику в отношении проекта "Северный поток 2" без "подсказок" извне, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Вопрос судьбы "Северного потока 2" активно обсуждается в Германии и ЕС на фоне продолжающегося, несмотря на смену власти в США, давления Вашингтона и ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального. При этом правительство ФРГ, в том числе канцлер Ангела Меркель, заявляют о неизменности позиции Берлина по этому вопросу: это экономический проект, не связанный с политикой.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
В комментарии Berliner Zeitung Нечаев отметил, что с точки зрения официальной Москвы "все о проекте "Северный поток 2" давно сказано". В частности, он указал, что это "чисто экономический многосторонний проект, получивший все необходимые одобрения (регуляторов)". Он отвечает интересам немецких и европейских потребителей, вносит вклад в диверсификацию энергоснабжения, усиливает энергобезопасность Германии в условиях "энергетического поворота" (перехода на экологичные источники энергии), продолжил он.

"Если строительные работы сейчас будут остановлены, то это будет означать не только погребение миллиардных инвестиций, но и также веры инвесторов в действенность заключённых контрактов. Это повлечет негативные последствия и усилит желание прибегать к протекционистским и политическим мерам в угоду собственным интересам", - заявил дипломат.

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"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США
Он назвал "необоснованными" заявления, что из-за этого проекта растет зависимость Европы от российского газа. "Есть много поставщиков и каналов поставок. Ни у кого нет монополии. Решения должны приниматься на основе чётких и прозрачных рыночных механизмов", - добавил посол.
Попытки администрации Дональда Трампа остановить проект давлением, угрозами и санкциями он назвал нелегитимными и проявлением недобросовестной конкуренции.

"Мы надеемся, что новая администрация США будет уважать своих партнеров и основополагающие принципы международной торговли. Мы уверены, что Россия, Германия и Европа в состоянии самостоятельно определять свою энергетическую политику, без вмешательства и подсказок извне и на основе опыта более чем пятидесятилетнего опыта продуктивного сотрудничества", - подытожил Нечаев.

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Сергей Нечаев (дипломат)Дональд ТрампАлексей НавальныйМоскваСШАБерлин (город)В миреРоссияСеверный поток — 2ГерманияЕвропа
 
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