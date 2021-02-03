Посол России в Берлине прокомментировал ситуацию с "Северным потоком — 2"
23:34 03.02.2021 (обновлено: 00:02 04.02.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Россия, Германия и Европа в состоянии самостоятельно определять свою энергетическую политику в отношении проекта "Северный поток 2" без "подсказок" извне, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Вопрос судьбы "Северного потока 2" активно обсуждается в Германии и ЕС на фоне продолжающегося, несмотря на смену власти в США, давления Вашингтона и ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального. При этом правительство ФРГ, в том числе канцлер Ангела Меркель, заявляют о неизменности позиции Берлина по этому вопросу: это экономический проект, не связанный с политикой.
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В комментарии Berliner Zeitung Нечаев отметил, что с точки зрения официальной Москвы "все о проекте "Северный поток 2" давно сказано". В частности, он указал, что это "чисто экономический многосторонний проект, получивший все необходимые одобрения (регуляторов)". Он отвечает интересам немецких и европейских потребителей, вносит вклад в диверсификацию энергоснабжения, усиливает энергобезопасность Германии в условиях "энергетического поворота" (перехода на экологичные источники энергии), продолжил он.
"Если строительные работы сейчас будут остановлены, то это будет означать не только погребение миллиардных инвестиций, но и также веры инвесторов в действенность заключённых контрактов. Это повлечет негативные последствия и усилит желание прибегать к протекционистским и политическим мерам в угоду собственным интересам", - заявил дипломат.
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Он назвал "необоснованными" заявления, что из-за этого проекта растет зависимость Европы от российского газа. "Есть много поставщиков и каналов поставок. Ни у кого нет монополии. Решения должны приниматься на основе чётких и прозрачных рыночных механизмов", - добавил посол.
Попытки администрации Дональда Трампа остановить проект давлением, угрозами и санкциями он назвал нелегитимными и проявлением недобросовестной конкуренции.
"Мы надеемся, что новая администрация США будет уважать своих партнеров и основополагающие принципы международной торговли. Мы уверены, что Россия, Германия и Европа в состоянии самостоятельно определять свою энергетическую политику, без вмешательства и подсказок извне и на основе опыта более чем пятидесятилетнего опыта продуктивного сотрудничества", - подытожил Нечаев.
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