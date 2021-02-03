https://ria.ru/20210203/potok-1595938545.html

Посол России в Берлине прокомментировал ситуацию с "Северным потоком — 2"

Посол России в Берлине прокомментировал ситуацию с "Северным потоком — 2"

Россия, Германия и Европа в состоянии самостоятельно определять свою энергетическую политику в отношении проекта "Северный поток 2" без "подсказок" извне,... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-03T23:34

2021-02-03T23:34

2021-02-04T00:02

сергей нечаев (дипломат)

дональд трамп

алексей навальный

москва

сша

берлин (город)

в мире

россия

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Россия, Германия и Европа в состоянии самостоятельно определять свою энергетическую политику в отношении проекта "Северный поток 2" без "подсказок" извне, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.Вопрос судьбы "Северного потока 2" активно обсуждается в Германии и ЕС на фоне продолжающегося, несмотря на смену власти в США, давления Вашингтона и ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального. При этом правительство ФРГ, в том числе канцлер Ангела Меркель, заявляют о неизменности позиции Берлина по этому вопросу: это экономический проект, не связанный с политикой.В комментарии Berliner Zeitung Нечаев отметил, что с точки зрения официальной Москвы "все о проекте "Северный поток 2" давно сказано". В частности, он указал, что это "чисто экономический многосторонний проект, получивший все необходимые одобрения (регуляторов)". Он отвечает интересам немецких и европейских потребителей, вносит вклад в диверсификацию энергоснабжения, усиливает энергобезопасность Германии в условиях "энергетического поворота" (перехода на экологичные источники энергии), продолжил он.Он назвал "необоснованными" заявления, что из-за этого проекта растет зависимость Европы от российского газа. "Есть много поставщиков и каналов поставок. Ни у кого нет монополии. Решения должны приниматься на основе чётких и прозрачных рыночных механизмов", - добавил посол.Попытки администрации Дональда Трампа остановить проект давлением, угрозами и санкциями он назвал нелегитимными и проявлением недобросовестной конкуренции.

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

москва

сша

берлин (город)

россия

германия

европа

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сергей нечаев (дипломат), дональд трамп, алексей навальный, москва, сша, берлин (город), в мире, россия, северный поток — 2, германия, европа