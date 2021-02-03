Кувейт снял запрет на поставки из России яиц и мяса птицы
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница на участке сортировки яиц на птицефабрике "Ново-Барышевская" в Новосибирской области
"По итогам работы между Россельхознадзором и компетентным органом Кувейта с 25 января 2021 года кувейтская сторона отменила введенные ранее из-за эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц ограничения на импорт птицеводческой продукции из России", - говорится в сообщении ведомства.
Запрет на поставки такой продукции из России действовал с 16 сентября 2020 года. Россельхознадзор указывает, что возобновлены поставки всех видов мяса птицы - свежего, замороженного, охлажденного, мясных полуфабрикатов и продуктов, а также столовых яиц со всей территории Российской Федерации.
Ведомство указывает, что кувейтская сторона при импорте продукции руководствуется списком предприятий, аттестованных на ее поставки компетентными органами ОАЭ и Саудовской Аравии. Таким образом, экспорт подконтрольных товаров могут осуществлять те компании РФ, которые аттестованы ведомствами этих стран, а также находятся в перечне российских организаций, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям этих стран и имеющих право на поставки продуктов.
Кроме того, отмечается в сообщении, российские экспортеры не должны находиться на территориях, имеющих ограничения в соответствии с регионализацией РФ по высокопатогенному гриппу птиц.
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