https://ria.ru/20210203/postavki-1595882852.html

Кувейт снял запрет на поставки из России яиц и мяса птицы

Кувейт снял запрет на поставки из России яиц и мяса птицы

Россия возобновила поставки в Кувейт всех видов мяса птицы и столовых яиц, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:29

2021-02-03T16:29

2021-02-03T16:29

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

кувейт

экономика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия возобновила поставки в Кувейт всех видов мяса птицы и столовых яиц, говорится в сообщении ведомства."По итогам работы между Россельхознадзором и компетентным органом Кувейта с 25 января 2021 года кувейтская сторона отменила введенные ранее из-за эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц ограничения на импорт птицеводческой продукции из России", - говорится в сообщении ведомства.Запрет на поставки такой продукции из России действовал с 16 сентября 2020 года. Россельхознадзор указывает, что возобновлены поставки всех видов мяса птицы - свежего, замороженного, охлажденного, мясных полуфабрикатов и продуктов, а также столовых яиц со всей территории Российской Федерации.Ведомство указывает, что кувейтская сторона при импорте продукции руководствуется списком предприятий, аттестованных на ее поставки компетентными органами ОАЭ и Саудовской Аравии. Таким образом, экспорт подконтрольных товаров могут осуществлять те компании РФ, которые аттестованы ведомствами этих стран, а также находятся в перечне российских организаций, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям этих стран и имеющих право на поставки продуктов.Кроме того, отмечается в сообщении, российские экспортеры не должны находиться на территориях, имеющих ограничения в соответствии с регионализацией РФ по высокопатогенному гриппу птиц.

https://ria.ru/20200123/1563738033.html

россия

кувейт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), кувейт, экономика