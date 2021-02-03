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Кувейт снял запрет на поставки из России яиц и мяса птицы
Кувейт снял запрет на поставки из России яиц и мяса птицы
Россия возобновила поставки в Кувейт всех видов мяса птицы и столовых яиц, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:29
2021-02-03T16:29
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
кувейт
экономика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия возобновила поставки в Кувейт всех видов мяса птицы и столовых яиц, говорится в сообщении ведомства."По итогам работы между Россельхознадзором и компетентным органом Кувейта с 25 января 2021 года кувейтская сторона отменила введенные ранее из-за эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц ограничения на импорт птицеводческой продукции из России", - говорится в сообщении ведомства.Запрет на поставки такой продукции из России действовал с 16 сентября 2020 года. Россельхознадзор указывает, что возобновлены поставки всех видов мяса птицы - свежего, замороженного, охлажденного, мясных полуфабрикатов и продуктов, а также столовых яиц со всей территории Российской Федерации.Ведомство указывает, что кувейтская сторона при импорте продукции руководствуется списком предприятий, аттестованных на ее поставки компетентными органами ОАЭ и Саудовской Аравии. Таким образом, экспорт подконтрольных товаров могут осуществлять те компании РФ, которые аттестованы ведомствами этих стран, а также находятся в перечне российских организаций, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям этих стран и имеющих право на поставки продуктов.Кроме того, отмечается в сообщении, российские экспортеры не должны находиться на территориях, имеющих ограничения в соответствии с регионализацией РФ по высокопатогенному гриппу птиц.
https://ria.ru/20200123/1563738033.html
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), кувейт, экономика

Кувейт снял запрет на поставки из России яиц и мяса птицы

16:29 03.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница на участке сортировки яиц на птицефабрике "Ново-Барышевская" в Новосибирской области
Сотрудница на участке сортировки яиц на птицефабрике Ново-Барышевская в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия возобновила поставки в Кувейт всех видов мяса птицы и столовых яиц, говорится в сообщении ведомства.
"По итогам работы между Россельхознадзором и компетентным органом Кувейта с 25 января 2021 года кувейтская сторона отменила введенные ранее из-за эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц ограничения на импорт птицеводческой продукции из России", - говорится в сообщении ведомства.
Запрет на поставки такой продукции из России действовал с 16 сентября 2020 года. Россельхознадзор указывает, что возобновлены поставки всех видов мяса птицы - свежего, замороженного, охлажденного, мясных полуфабрикатов и продуктов, а также столовых яиц со всей территории Российской Федерации.
Ведомство указывает, что кувейтская сторона при импорте продукции руководствуется списком предприятий, аттестованных на ее поставки компетентными органами ОАЭ и Саудовской Аравии. Таким образом, экспорт подконтрольных товаров могут осуществлять те компании РФ, которые аттестованы ведомствами этих стран, а также находятся в перечне российских организаций, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям этих стран и имеющих право на поставки продуктов.
Кроме того, отмечается в сообщении, российские экспортеры не должны находиться на территориях, имеющих ограничения в соответствии с регионализацией РФ по высокопатогенному гриппу птиц.
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РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)КувейтЭкономика
 
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