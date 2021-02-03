https://ria.ru/20210203/posobie-1595900082.html

Минтруд предложил учитывать декрет при выплате пособия по безработице

Минтруд предложил учитывать декрет при выплате пособия по безработице

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект, который должен учесть период отпуска по беременности и родам, а также призыва на военные сборы при... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:45

2021-02-03T17:45

2021-02-03T17:45

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты подготовило проект, который должен учесть период отпуска по беременности и родам, а также призыва на военные сборы при расчете сроков выплаты максимального пособия по безработице, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Максимальное пособие в 2021 году составляет 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей.По действующему порядку установления максимальной величины пособия по безработице оно начисляется с первого дня признания человека безработным, говорится в пояснительной записке к документу. Но в ряде случаев, например, при увольнении в связи с ликвидацией, за безработным на некоторое время сохраняется средняя зарплата по последнему месту работы. Пособие же начинают начислять по окончании этого периода.Также пособие по безработице не выплачивается, например, во время отпуска по беременности и родам, призыва на военные сборы и других случаях. Эти периоды также не должны засчитываться в период выплаты пособия по безработице."В связи с этим проектом постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в абзац второй пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2393" предусматривается установление дифференцированного размера максимальной величины пособия по безработице применительно к периоду выплаты пособия по безработице, а не к периоду безработицы", - добавляется в проекте.

https://ria.ru/20201116/posobiya-1584858086.html

https://ria.ru/20201208/dekret-1588212998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество