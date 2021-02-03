https://ria.ru/20210203/podderzhka-1595802725.html

Утверждены правила поддержки социально значимых проектов электронных СМИ

Утверждены правила поддержки социально значимых проектов электронных СМИ

Правительство России утвердило правила поддержки социально значимых проектов электронных средств массовой информации, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:38

2021-02-03T10:38

2021-02-03T10:38

россия

михаил мишустин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_0:0:4365:2455_1920x0_80_0_0_d7edab292a1fc4c24978de43968c55a4.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правительство России утвердило правила поддержки социально значимых проектов электронных средств массовой информации, сообщает пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидий на поддержку социально значимых проектов электронных СМИ, а также на создание интернет-сайтов, имеющих социальное или образовательное значение", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее эти правила ежегодно утверждались приказом Роспечати. Но с 2021 года субсидирование будет регулироваться постановлением кабмина, а поддержку СМИ будет оказывать Минцифры."Получить субсидии смогут учредители средств массовой информации и с их помощью создавать новые программы и снимать документальные фильмы. Средства в том числе разрешается направить на оплату труда сотрудников и приглашённых специалистов, командировочные расходы, аренду транспорта, техники, помещений и декораций для проведения съёмок и звукозаписи", - добавляется в сообщении.Отмечается, что владельцы соцориентированных сайтов смогут покрыть расходы на зарплату сотрудников, оплату или продление регистрации доменного имени, аренду серверного оборудования. Кроме того, субсидии можно потратить на услуги по предоставлению архивных материалов, приобретение лицензионного ПО, техподдержание сайта."Сроки проведения конкурсного отбора и требования к оформлению заявок на получение господдержки будут опубликованы на сайте Минцифры", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20201226/internet-1590904776.html

https://ria.ru/20201230/dostup-1591611210.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), технологии