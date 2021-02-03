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Утверждены правила поддержки социально значимых проектов электронных СМИ
Утверждены правила поддержки социально значимых проектов электронных СМИ
Правительство России утвердило правила поддержки социально значимых проектов электронных средств массовой информации, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:38
2021-02-03T10:38
россия
михаил мишустин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)
технологии
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правительство России утвердило правила поддержки социально значимых проектов электронных средств массовой информации, сообщает пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидий на поддержку социально значимых проектов электронных СМИ, а также на создание интернет-сайтов, имеющих социальное или образовательное значение", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее эти правила ежегодно утверждались приказом Роспечати. Но с 2021 года субсидирование будет регулироваться постановлением кабмина, а поддержку СМИ будет оказывать Минцифры."Получить субсидии смогут учредители средств массовой информации и с их помощью создавать новые программы и снимать документальные фильмы. Средства в том числе разрешается направить на оплату труда сотрудников и приглашённых специалистов, командировочные расходы, аренду транспорта, техники, помещений и декораций для проведения съёмок и звукозаписи", - добавляется в сообщении.Отмечается, что владельцы соцориентированных сайтов смогут покрыть расходы на зарплату сотрудников, оплату или продление регистрации доменного имени, аренду серверного оборудования. Кроме того, субсидии можно потратить на услуги по предоставлению архивных материалов, приобретение лицензионного ПО, техподдержание сайта."Сроки проведения конкурсного отбора и требования к оформлению заявок на получение господдержки будут опубликованы на сайте Минцифры", - подчеркивается в сообщении.
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россия, михаил мишустин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), технологии

Утверждены правила поддержки социально значимых проектов электронных СМИ

10:38 03.02.2021
 
CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
CC0 / TeroVesalainen /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правительство России утвердило правила поддержки социально значимых проектов электронных средств массовой информации, сообщает пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидий на поддержку социально значимых проектов электронных СМИ, а также на создание интернет-сайтов, имеющих социальное или образовательное значение", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ранее эти правила ежегодно утверждались приказом Роспечати. Но с 2021 года субсидирование будет регулироваться постановлением кабмина, а поддержку СМИ будет оказывать Минцифры.
"Получить субсидии смогут учредители средств массовой информации и с их помощью создавать новые программы и снимать документальные фильмы. Средства в том числе разрешается направить на оплату труда сотрудников и приглашённых специалистов, командировочные расходы, аренду транспорта, техники, помещений и декораций для проведения съёмок и звукозаписи", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что владельцы соцориентированных сайтов смогут покрыть расходы на зарплату сотрудников, оплату или продление регистрации доменного имени, аренду серверного оборудования. Кроме того, субсидии можно потратить на услуги по предоставлению архивных материалов, приобретение лицензионного ПО, техподдержание сайта.
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"Сроки проведения конкурсного отбора и требования к оформлению заявок на получение господдержки будут опубликованы на сайте Минцифры", - подчеркивается в сообщении.
 
РоссияМихаил МишустинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)Технологии
 
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