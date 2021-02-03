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Главу Ульяновска Панчина госпитализировали
Главу Ульяновска Панчина госпитализировали
Глава Ульяновска Сергей Панчин госпитализирован, диагноз пока не известен, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T20:06
2021-02-03T20:06
2021-02-03T20:06
сергей панчин
россия
ульяновская область
ульяновск
происшествия
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САМАРА, 3 фев - РИА Новости. Глава Ульяновска Сергей Панчин госпитализирован, диагноз пока не известен, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе администрации города.В конце января Панчин сообщил, что ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у жены.Она добавила, что на время болезни Панчина его обязанности исполняет первый заместитель главы города Сергей Мишин.Местные СМИ со ссылкой на источники написали, что у Панчина подтвердился коронавирус.С начала пандемии в Ульяновской области подтверждено 44 311 случаев заражения коронавирусом, 40 691 человек выздоровел, 637 скончались.
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сергей панчин, россия, ульяновская область, ульяновск, происшествия