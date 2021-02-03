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У задержанного на несогласованной акции в Москве нашли нож
У задержанного на несогласованной акции в Москве нашли нож
Нож нашли у одного из задержанных на несогласованной акции на Кузнецком мосту в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T02:01
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россия
ив роше
большой театр
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
химки
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Нож нашли у одного из задержанных на несогласованной акции на Кузнецком мосту в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Задержанный не отрицал, что нож его, но перед камерами журналистов ничего не говорил.Ранее в центре Москвы, в том числе на Кузнецком мосту, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального стали собираться на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html
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россия, ив роше, большой театр, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, химки, происшествия

У задержанного на несогласованной акции в Москве нашли нож

02:01 03.02.2021 (обновлено: 06:28 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии на Манежной площади в Москве
Сотрудники Росгвардии на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Нож нашли у одного из задержанных на несогласованной акции на Кузнецком мосту в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Задержанный не отрицал, что нож его, но перед камерами журналистов ничего не говорил.
Ранее в центре Москвы, в том числе на Кузнецком мосту, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального стали собираться на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.
Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
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РоссияИв РошеБольшой театрАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваХимкиПроисшествия
 
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