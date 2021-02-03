https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595919676.html

Олегу Навальному предъявили обвинения за нарушения на незаконном митинге

Олегу Навальному предъявили обвинения за нарушения на незаконном митинге

Следственный комитет предъявил Олегу Навальному официальные обвинения по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции,... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T19:44

2021-02-03T19:44

2021-02-03T20:17

россия

олег навальный

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Следственный комитет предъявил Олегу Навальному официальные обвинения по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции, сообщил РИА Новости его адвокат Никос Параскевов."Было предъявлено обвинение", - сказал он. По словам адвоката, Навальному вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ).Ранее аналогичное обвинение предъявили участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и главе московского штаба Навального Олегу Степанову.Все они находятся под домашним арестом, как и другие фигуранты дела.Ранее по этому делу под домашний арест отправились пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его соратники Дмитрий Барановский, Любовь Соболь и Олег Степанов, брат Олег Навальный, участница Pussy Riot Мария Алехина и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Еще одного соратника Навального Николая Ляскина суд отказался отправлять под домашний арест. Суд избрал ему запрет определенных действий - запрещено покидать дом за исключением двухчасовой прогулки, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками процесса.Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

https://ria.ru/20210203/zhaloby-1595887418.html

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россия, олег навальный, алексей навальный, происшествия