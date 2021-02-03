Олегу Навальному предъявили обвинения за нарушения на незаконном митинге
19:44 03.02.2021 (обновлено: 20:17 03.02.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОлег Навальный во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Следственный комитет предъявил Олегу Навальному официальные обвинения по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции, сообщил РИА Новости его адвокат Никос Параскевов.
"Было предъявлено обвинение", - сказал он. По словам адвоката, Навальному вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ).
Ранее аналогичное обвинение предъявили участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и главе московского штаба Навального Олегу Степанову.
Все они находятся под домашним арестом, как и другие фигуранты дела.
Ранее по этому делу под домашний арест отправились пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его соратники Дмитрий Барановский, Любовь Соболь и Олег Степанов, брат Олег Навальный, участница Pussy Riot Мария Алехина и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Еще одного соратника Навального Николая Ляскина суд отказался отправлять под домашний арест. Суд избрал ему запрет определенных действий - запрещено покидать дом за исключением двухчасовой прогулки, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками процесса.
Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.