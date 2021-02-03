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Главы МИД Евросоюза обсудят дальнейшие действия по ситуации с Навальным
Главы МИД Евросоюза обсудят дальнейшие действия по ситуации с Навальным
Главы МИД стран-членов Европейского союза обсудят дальнейшие действия в связи с развитием ситуации вокруг Алексея Навального на следующем заседании Совета МИД... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:01
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россия
жозеп боррель
северный поток — 2
никос дендиас
сша
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евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Главы МИД стран-членов Европейского союза обсудят дальнейшие действия в связи с развитием ситуации вокруг Алексея Навального на следующем заседании Совета МИД ЕС 22 февраля, говорится в распространенном в среду заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени Евросоюза. В то же время, в заявлении ЕС отсутствует указание на возможное введение новых санкций в связи с ситуацией вокруг Навального, о чем ранее говорили представитель восточноевропейских государств.Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас ранее заявлял, что ЕС в феврале снова рассмотрит вопрос санкций к РФ из-за Навального. При этом представитель внешнеполитической службы ЕС сообщал, что обсуждение ситуации вокруг Навального - одна из целей визита главы евродипломатии Жозепа Борреля в Москву 4-6 февраля. Власти Германии выступали против отказа от строительства "Северного потока 2" из-за ситуации с Навальным.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595766086.html
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россия, жозеп боррель, северный поток — 2, никос дендиас, сша, алексей навальный, евросоюз, в мире

Главы МИД Евросоюза обсудят дальнейшие действия по ситуации с Навальным

18:01 03.02.2021 (обновлено: 18:10 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Главы МИД стран-членов Европейского союза обсудят дальнейшие действия в связи с развитием ситуации вокруг Алексея Навального на следующем заседании Совета МИД ЕС 22 февраля, говорится в распространенном в среду заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени Евросоюза.

"Европейский союз вернется к этому вопросу на предстоящем заседании Совета по иностранным делам и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия", - говорится в документе.

В то же время, в заявлении ЕС отсутствует указание на возможное введение новых санкций в связи с ситуацией вокруг Навального, о чем ранее говорили представитель восточноевропейских государств.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 22:35
Евросоюз призвал немедленно освободить Навального
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас ранее заявлял, что ЕС в феврале снова рассмотрит вопрос санкций к РФ из-за Навального. При этом представитель внешнеполитической службы ЕС сообщал, что обсуждение ситуации вокруг Навального - одна из целей визита главы евродипломатии Жозепа Борреля в Москву 4-6 февраля. Власти Германии выступали против отказа от строительства "Северного потока 2" из-за ситуации с Навальным.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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