https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595903031.html

Главы МИД Евросоюза обсудят дальнейшие действия по ситуации с Навальным

Главы МИД Евросоюза обсудят дальнейшие действия по ситуации с Навальным

Главы МИД стран-членов Европейского союза обсудят дальнейшие действия в связи с развитием ситуации вокруг Алексея Навального на следующем заседании Совета МИД... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T18:01

2021-02-03T18:01

2021-02-03T18:10

россия

жозеп боррель

северный поток — 2

никос дендиас

сша

алексей навальный

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Главы МИД стран-членов Европейского союза обсудят дальнейшие действия в связи с развитием ситуации вокруг Алексея Навального на следующем заседании Совета МИД ЕС 22 февраля, говорится в распространенном в среду заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени Евросоюза. В то же время, в заявлении ЕС отсутствует указание на возможное введение новых санкций в связи с ситуацией вокруг Навального, о чем ранее говорили представитель восточноевропейских государств.Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас ранее заявлял, что ЕС в феврале снова рассмотрит вопрос санкций к РФ из-за Навального. При этом представитель внешнеполитической службы ЕС сообщал, что обсуждение ситуации вокруг Навального - одна из целей визита главы евродипломатии Жозепа Борреля в Москву 4-6 февраля. Власти Германии выступали против отказа от строительства "Северного потока 2" из-за ситуации с Навальным.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595766086.html

https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595864473.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, северный поток — 2, никос дендиас, сша, алексей навальный, евросоюз, в мире