Главы МИД Евросоюза обсудят дальнейшие действия по ситуации с Навальным
18:01 03.02.2021 (обновлено: 18:10 03.02.2021)
БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Главы МИД стран-членов Европейского союза обсудят дальнейшие действия в связи с развитием ситуации вокруг Алексея Навального на следующем заседании Совета МИД ЕС 22 февраля, говорится в распространенном в среду заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени Евросоюза.
"Европейский союз вернется к этому вопросу на предстоящем заседании Совета по иностранным делам и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия", - говорится в документе.
В то же время, в заявлении ЕС отсутствует указание на возможное введение новых санкций в связи с ситуацией вокруг Навального, о чем ранее говорили представитель восточноевропейских государств.
2 февраля, 22:35Евросоюз призвал немедленно освободить Навального
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас ранее заявлял, что ЕС в феврале снова рассмотрит вопрос санкций к РФ из-за Навального. При этом представитель внешнеполитической службы ЕС сообщал, что обсуждение ситуации вокруг Навального - одна из целей визита главы евродипломатии Жозепа Борреля в Москву 4-6 февраля. Власти Германии выступали против отказа от строительства "Северного потока 2" из-за ситуации с Навальным.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.