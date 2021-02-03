https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595864473.html

В ООН обеспокоены решением суда по делу Навального

В ООН обеспокоены решением суда по делу Навального

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено решением российского суда о замене условного тюремного срока Алексею Навальному на реальный и РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:14

2021-02-03T15:14

2021-02-03T15:22

замена условного срока навального

россия

управление верховного комиссара оон по правам человека

ив роше

дело братьев навальных

алексей навальный

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сша

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ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено решением российского суда о замене условного тюремного срока Алексею Навальному на реальный и призывает российские власти отпустить всех, кого задержали во время несогласованных акций за последние две недели, говорится в заявлении официального представителя УВКПЧ ООН Равины Шамдасани, распространенном в среду.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, были опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург в конце 2017 года не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.По словам Шамдасани, УВКПЧ ООН также настоятельно призывает власти России "немедленно освободить всех тех, кто был задержан за осуществление своего права на свободу мирных собраний и выражения мнений вчера и в течение последних нескольких недель протестов по всей стране".Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.

https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595849392.html

https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595836499.html

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