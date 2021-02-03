Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595864473.html
В ООН обеспокоены решением суда по делу Навального
В ООН обеспокоены решением суда по делу Навального
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено решением российского суда о замене условного тюремного срока Алексею Навальному на реальный и РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:14
2021-02-03T15:22
замена условного срока навального
россия
управление верховного комиссара оон по правам человека
ив роше
дело братьев навальных
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595633595_0:47:3008:1739_1920x0_80_0_0_4aed2e60ea84163b0b4576b575c47655.jpg
ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено решением российского суда о замене условного тюремного срока Алексею Навальному на реальный и призывает российские власти отпустить всех, кого задержали во время несогласованных акций за последние две недели, говорится в заявлении официального представителя УВКПЧ ООН Равины Шамдасани, распространенном в среду.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, были опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург в конце 2017 года не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.По словам Шамдасани, УВКПЧ ООН также настоятельно призывает власти России "немедленно освободить всех тех, кто был задержан за осуществление своего права на свободу мирных собраний и выражения мнений вчера и в течение последних нескольких недель протестов по всей стране".Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595849392.html
https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595836499.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595633595_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_1ecc36a38d41c7f3bbb1ec7662bcabc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
замена условного срока навального, россия, управление верховного комиссара оон по правам человека, ив роше, дело братьев навальных, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, сша, в мире

В ООН обеспокоены решением суда по делу Навального

15:14 03.02.2021 (обновлено: 15:22 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАлексей Навальный во время заседания Мосгорсуда
Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено решением российского суда о замене условного тюремного срока Алексею Навальному на реальный и призывает российские власти отпустить всех, кого задержали во время несогласованных акций за последние две недели, говорится в заявлении официального представителя УВКПЧ ООН Равины Шамдасани, распространенном в среду.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
"Мы глубоко обеспокоены вынесенным вчера московском судом приговором российскому оппозиционеру Алексею Навальному в виде двух лет и восьми месяцев тюремного заключения за якобы нарушение условий условного приговора 2014 года по делу о растрате, которое Европейский суд по правам человека уже единогласно признал в 2017 году произвольным, несправедливым и явно необоснованным", - говорится в заявлении.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, были опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург в конце 2017 года не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 14:20
Варшава призвала ввести новые санкции против России из-за дела Навального
По словам Шамдасани, УВКПЧ ООН также настоятельно призывает власти России "немедленно освободить всех тех, кто был задержан за осуществление своего права на свободу мирных собраний и выражения мнений вчера и в течение последних нескольких недель протестов по всей стране".
"Поступают сообщения о том, что число арестованных вчера составило 1400 человек. Правительство должно обеспечить проведение демонстраций в соответствии со своими обязательствами по международному праву в области прав человека", - подчеркнула представитель УВКПЧ ООН.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 13:22
В Кремле отреагировали на критику Навального в адрес российских властей
Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
 
Замена условного срока НавальногоРоссияУправление Верховного комиссара ООН по правам человекаИв РошеДело братьев НавальныхАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
05:40В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода
05:00Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
04:49Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
04:32Россиянам разрешили есть на ночь
04:16Названы болезни, которые может вызвать сухость кожи
04:16МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
04:09Роскосмос предложил ученым приступить к подготовке полета людей на Луну
04:00СМИ: Съемки сиквела "Фантастических тварей" приостановили из-за COVID-19
03:59В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей
03:28В Госдуме призвали активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации
03:20Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
03:15Самолет из Хабаровска аварийно сел на Сахалине из-за задымления в кабине
03:08Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
03:07Танк "Армата" получил разрешение на экспорт
02:56Водителей предупредили об убивающих мотор ошибках
02:50Дегтярев назвал экстраординарной ситуацию с бензином в Хабаровском крае
02:30Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
02:29Минздрав Бразилии проведет переговоры с производителем "Спутник V"
02:23Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Лента новостейМолния