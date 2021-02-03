https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595836499.html

В Кремле отреагировали на критику Навального в адрес российских властей

В Кремле отреагировали на критику Навального в адрес российских властей

Люди определят роль президента России Владимира Путина в истории, а не Алексей Навальный, сам же глава государства думает не об этом, а о текущих проблемах и... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:22

2021-02-03T13:22

2021-02-03T13:22

замена условного срока навального

россия

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Люди определят роль президента России Владимира Путина в истории, а не Алексей Навальный, сам же глава государства думает не об этом, а о текущих проблемах и вопросах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не думаю, что, честно говоря, упомянутому вами осужденному говорить о месте, которое Путин займет в истории. Однозначно, нет. Об этом говорить людям этой страны", - сказал Песков журналистам, комментируя реплику Навального в суде с резкой критикой российских властей.Песков также добавил, что с самой речью в Кремле не ознакомились.Что же касается того, думает ли Путин сам об этом, то, по словам Пескова, глава государства занимается решением текущих вопросов."Он сам неоднократно говорил, что эти думы не то, чему он придается, президент работает каждый день. Вы видите, сколько проблем, сколько текущих вопросов… Есть текущие вопросы, которые, касаются жизней миллионов россиян", - добавил он.

https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595835641.html

россия

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замена условного срока навального, россия, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, политика