https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595835641.html

Песков оценил влияние дела Навального на политическую ситуацию в стране

Песков оценил влияние дела Навального на политическую ситуацию в стране

В Кремле считают, что говорить о существенном влиянии ситуации с Алексеем Навальным на политическую ситуацию в РФ не приходится, рассказал журналистам... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:20

2021-02-03T13:20

2021-02-03T13:20

замена условного срока навального

россия

алексей навальный

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Кремле считают, что говорить о существенном влиянии ситуации с Алексеем Навальным на политическую ситуацию в РФ не приходится, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о том, как ситуация с Навальным может повлиять на политическую ситуацию в стране, пресс-секретарь президента отметил, что политическая ситуация в стране достаточно многогранна.

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, россия, алексей навальный, дмитрий песков, политика