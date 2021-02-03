https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595835641.html
Песков оценил влияние дела Навального на политическую ситуацию в стране
Песков оценил влияние дела Навального на политическую ситуацию в стране
В Кремле считают, что говорить о существенном влиянии ситуации с Алексеем Навальным на политическую ситуацию в РФ не приходится, рассказал журналистам... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:20
2021-02-03T13:20
2021-02-03T13:20
замена условного срока навального
россия
алексей навальный
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Кремле считают, что говорить о существенном влиянии ситуации с Алексеем Навальным на политическую ситуацию в РФ не приходится, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о том, как ситуация с Навальным может повлиять на политическую ситуацию в стране, пресс-секретарь президента отметил, что политическая ситуация в стране достаточно многогранна.
https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html
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замена условного срока навального, россия, алексей навальный, дмитрий песков, политика