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Песков не стал комментировать решение суда по Навальному
Песков не стал комментировать решение суда по Навальному
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда о замене Алексею Навальному условного срока реальным. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:13
2021-02-03T15:18
россия
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий песков
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда о замене Алексею Навальному условного срока реальным."Никак. Это решение суда, которое мы просто не имеем права комментировать", — сказал он.Журналисты поинтересовались также, как отреагировал на решение суда президент Владимир Путин, на это Песков ответил, что ему неизвестно о какой-либо реакции главы государства.Накануне Симоновский суд Москвы постановил отменить заменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным — тремя с половиной годами колонии общего режима. Это решение суд принял по просьбе ФСИН, которая заявляла, что Навальный нарушал испытательный срок как условно осужденный.
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россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, москва, происшествия

Песков не стал комментировать решение суда по Навальному

13:13 03.02.2021 (обновлено: 15:18 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда о замене Алексею Навальному условного срока реальным.
"Никак. Это решение суда, которое мы просто не имеем права комментировать", — сказал он.
Журналисты поинтересовались также, как отреагировал на решение суда президент Владимир Путин, на это Песков ответил, что ему неизвестно о какой-либо реакции главы государства.
Накануне Симоновский суд Москвы постановил отменить заменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным — тремя с половиной годами колонии общего режима. Это решение суд принял по просьбе ФСИН, которая заявляла, что Навальный нарушал испытательный срок как условно осужденный.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 21:15
"До фонаря на инспекцию". Навального приговорили к реальному сроку
 
РоссияИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Дмитрий ПесковМоскваПроисшествия
 
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