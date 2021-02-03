https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595834226.html

Песков не стал комментировать решение суда по Навальному

Песков не стал комментировать решение суда по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда о замене Алексею Навальному условного срока реальным. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:13

2021-02-03T13:13

2021-02-03T15:18

россия

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда о замене Алексею Навальному условного срока реальным."Никак. Это решение суда, которое мы просто не имеем права комментировать", — сказал он.Журналисты поинтересовались также, как отреагировал на решение суда президент Владимир Путин, на это Песков ответил, что ему неизвестно о какой-либо реакции главы государства.Накануне Симоновский суд Москвы постановил отменить заменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным — тремя с половиной годами колонии общего режима. Это решение суд принял по просьбе ФСИН, которая заявляла, что Навальный нарушал испытательный срок как условно осужденный.

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

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россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, москва, происшествия