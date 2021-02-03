https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595834226.html
Песков не стал комментировать решение суда по Навальному
Песков не стал комментировать решение суда по Навальному
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда о замене Алексею Навальному условного срока реальным. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:13
2021-02-03T13:13
2021-02-03T15:18
россия
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий песков
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595726533_212:0:1108:504_1920x0_80_0_0_4f9224764b5e47508a135a3fb1621e6e.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда о замене Алексею Навальному условного срока реальным."Никак. Это решение суда, которое мы просто не имеем права комментировать", — сказал он.Журналисты поинтересовались также, как отреагировал на решение суда президент Владимир Путин, на это Песков ответил, что ему неизвестно о какой-либо реакции главы государства.Накануне Симоновский суд Москвы постановил отменить заменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным — тремя с половиной годами колонии общего режима. Это решение суд принял по просьбе ФСИН, которая заявляла, что Навальный нарушал испытательный срок как условно осужденный.
https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595726533_255:0:1059:603_1920x0_80_0_0_f4cb1bdeb648a2ad13c7197872db8bbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, москва, происшествия