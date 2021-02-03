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Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице

Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице

В Павлодаре в психлечебнице нашли жителя Тульской области, считавшегося пропавшим без вести после того, как он приехал в Казахстан за наследством, сообщает... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T03:32

2021-02-03T03:32

2021-02-03T03:57

происшествия

россия

наследство

павлодарская область

тульская область

казахстан

павлодар

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Павлодаре в психлечебнице нашли жителя Тульской области, считавшегося пропавшим без вести после того, как он приехал в Казахстан за наследством, сообщает департамент полиции Павлодарской области.В ведомстве рассказали, что 28 января в полицию обратилась администратор одной из местных гостиниц. Она заявила, что постоялец покинул гостиничный номер два дня назад и буквально исчез. В частности, мужчина не отвечал на звонки.Вскоре полицейские выяснили, что россиянин приехал в страну с целью продать квартиру умершей матери.Розыск вывел стражей порядка на Центр психического здоровья, где мужчина проходил курс лечения. Причина, по которой россиянин оказался там, не уточняется.

https://ria.ru/20210112/mnogodetnye-1592625988.html

россия

павлодарская область

тульская область

казахстан

павлодар

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происшествия, россия, наследство, павлодарская область, тульская область, казахстан, павлодар