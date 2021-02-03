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Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице
Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице
В Павлодаре в психлечебнице нашли жителя Тульской области, считавшегося пропавшим без вести после того, как он приехал в Казахстан за наследством, сообщает... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T03:32
2021-02-03T03:57
происшествия
россия
наследство
павлодарская область
тульская область
казахстан
павлодар
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Павлодаре в психлечебнице нашли жителя Тульской области, считавшегося пропавшим без вести после того, как он приехал в Казахстан за наследством, сообщает департамент полиции Павлодарской области.В ведомстве рассказали, что 28 января в полицию обратилась администратор одной из местных гостиниц. Она заявила, что постоялец покинул гостиничный номер два дня назад и буквально исчез. В частности, мужчина не отвечал на звонки.Вскоре полицейские выяснили, что россиянин приехал в страну с целью продать квартиру умершей матери.Розыск вывел стражей порядка на Центр психического здоровья, где мужчина проходил курс лечения. Причина, по которой россиянин оказался там, не уточняется.
https://ria.ru/20210112/mnogodetnye-1592625988.html
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происшествия, россия, наследство, павлодарская область, тульская область, казахстан, павлодар

Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице

03:32 03.02.2021 (обновлено: 03:57 03.02.2021)
 
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Больничная палата - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Павлодаре в психлечебнице нашли жителя Тульской области, считавшегося пропавшим без вести после того, как он приехал в Казахстан за наследством, сообщает департамент полиции Павлодарской области.
В ведомстве рассказали, что 28 января в полицию обратилась администратор одной из местных гостиниц. Она заявила, что постоялец покинул гостиничный номер два дня назад и буквально исчез. В частности, мужчина не отвечал на звонки.
Вскоре полицейские выяснили, что россиянин приехал в страну с целью продать квартиру умершей матери.

"В конце декабря, успешно продав квартиру, денежные средства от продажи квартиры мужчина положил в банк", — пояснил начальник управления криминальной полиции Балгабай Капаров.

Розыск вывел стражей порядка на Центр психического здоровья, где мужчина проходил курс лечения. Причина, по которой россиянин оказался там, не уточняется.
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ПроисшествияРоссияНаследствоПавлодарская областьТульская областьКазахстанПавлодар
 
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