https://ria.ru/20210203/nasilie-1595863696.html

Лавров отправил в ЕС видео о насилии в отношении протестующих на Западе

Лавров отправил в ЕС видео о насилии в отношении протестующих на Западе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что направил верховному представителю Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:12

2021-02-03T15:12

2021-02-03T15:12

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

брюссель

евросоюз

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что направил верховному представителю Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю видеоматериалы, демонстрирующие, как власти в России и на Западе реагируют на несогласованные акции."Для того, чтобы эта дискуссия, если в ней Запад заинтересован, велась на основе здравого смысла и фактов – Запад не любит на основе фактов разговаривать, мы, тем не менее, подготовили специальный видеоряд о том, как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.Лавров напомнил, что накануне МИД РФ передал эти материалы главе МИД Швеции, действующему председателю ОБСЕ Анн Линде."Сегодня я направил этот же материал в Брюссель, высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политике господину Жозепу Боррелю, чтобы он, готовясь к предстоящему в пятницу визиту в Москву, тоже ознакомился с тем, как нам видится объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на основе голословных утверждений, к которым, к сожалению, наши западные коллеги слишком привыкли – будь то Скрипали, будь то так называемое отравление Навального, будь то те события, которые происходят в связи с его арестом и приговором суда, который вчера был вынесен", - сказал Лавров.Ранее Боррель в преддверии визита в Москву 4-6 февраля признал сложность отношений ЕС с Россией, но подчеркнул, что есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено". Во время своего визита в Россию Боррель намерен обсудить с российской стороной Украину, ядерную сделку с Ираном, пандемию коронавируса и глобальный ответ на нее, изменение климата, а также ситуацию вокруг Алексея Навального. Кроме того, во внешнеполитической службе ЕС сообщали, что Боррель "хотел бы встретиться с Навальным, если будет такая возможность".В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напоминали про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210203/nakazanie-1595846752.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/lavrov-1595860659.html

россия

брюссель

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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, брюссель, евросоюз