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Лавров отправил в ЕС видео о насилии в отношении протестующих на Западе
Лавров отправил в ЕС видео о насилии в отношении протестующих на Западе
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что направил верховному представителю Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:12
2021-02-03T15:12
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
брюссель
евросоюз
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что направил верховному представителю Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю видеоматериалы, демонстрирующие, как власти в России и на Западе реагируют на несогласованные акции."Для того, чтобы эта дискуссия, если в ней Запад заинтересован, велась на основе здравого смысла и фактов – Запад не любит на основе фактов разговаривать, мы, тем не менее, подготовили специальный видеоряд о том, как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.Лавров напомнил, что накануне МИД РФ передал эти материалы главе МИД Швеции, действующему председателю ОБСЕ Анн Линде."Сегодня я направил этот же материал в Брюссель, высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политике господину Жозепу Боррелю, чтобы он, готовясь к предстоящему в пятницу визиту в Москву, тоже ознакомился с тем, как нам видится объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на основе голословных утверждений, к которым, к сожалению, наши западные коллеги слишком привыкли – будь то Скрипали, будь то так называемое отравление Навального, будь то те события, которые происходят в связи с его арестом и приговором суда, который вчера был вынесен", - сказал Лавров.Ранее Боррель в преддверии визита в Москву 4-6 февраля признал сложность отношений ЕС с Россией, но подчеркнул, что есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено". Во время своего визита в Россию Боррель намерен обсудить с российской стороной Украину, ядерную сделку с Ираном, пандемию коронавируса и глобальный ответ на нее, изменение климата, а также ситуацию вокруг Алексея Навального. Кроме того, во внешнеполитической службе ЕС сообщали, что Боррель "хотел бы встретиться с Навальным, если будет такая возможность".В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напоминали про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
https://ria.ru/20210203/nakazanie-1595846752.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/lavrov-1595860659.html
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, брюссель, евросоюз

Лавров отправил в ЕС видео о насилии в отношении протестующих на Западе

15:12 03.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите ЕС в Брюсселе
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что направил верховному представителю Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю видеоматериалы, демонстрирующие, как власти в России и на Западе реагируют на несогласованные акции.
"Для того, чтобы эта дискуссия, если в ней Запад заинтересован, велась на основе здравого смысла и фактов – Запад не любит на основе фактов разговаривать, мы, тем не менее, подготовили специальный видеоряд о том, как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Лавров напомнил, что накануне МИД РФ передал эти материалы главе МИД Швеции, действующему председателю ОБСЕ Анн Линде.
"Сегодня я направил этот же материал в Брюссель, высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политике господину Жозепу Боррелю, чтобы он, готовясь к предстоящему в пятницу визиту в Москву, тоже ознакомился с тем, как нам видится объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на основе голословных утверждений, к которым, к сожалению, наши западные коллеги слишком привыкли – будь то Скрипали, будь то так называемое отравление Навального, будь то те события, которые происходят в связи с его арестом и приговором суда, который вчера был вынесен", - сказал Лавров.
Ранее Боррель в преддверии визита в Москву 4-6 февраля признал сложность отношений ЕС с Россией, но подчеркнул, что есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено". Во время своего визита в Россию Боррель намерен обсудить с российской стороной Украину, ядерную сделку с Ираном, пандемию коронавируса и глобальный ответ на нее, изменение климата, а также ситуацию вокруг Алексея Навального. Кроме того, во внешнеполитической службе ЕС сообщали, что Боррель "хотел бы встретиться с Навальным, если будет такая возможность".
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напоминали про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйБрюссельЕвросоюз
 
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