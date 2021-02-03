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Депутат сравнила дела Навального и Ассанжа
Депутат сравнила дела Навального и Ассанжа
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя призывы западных политиков освободить Алексея Навального, напомнила о судьбе основателя... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:06
2021-02-03T14:06
замена условного срока навального
россия
алексей навальный
госдума рф
wikileaks
джулиан ассанж
москва
сша
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя призывы западных политиков освободить Алексея Навального, напомнила о судьбе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, в отличие от российского блогера, "действительно является политическим заключенным".Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Накануне глава МИД Чехии Томаш Петршичек после приговора Навальному заявил, что ЕС должен опять вернуться к теме санкций в отношении РФ. А американский сенатор-республиканец Митт Ромни сообщил, что на этой неделе внесет законопроект о санкциях против "ответственных" лиц.По мнению Паниной, подобные призывы – это неприкрытое политическое давление на Россию, попытка вмешательства во внутренние дела страны и вопиющий пример диких двойных стандартов. Политик напомнила, что в Великобритании Джулиан Ассанж был схвачен в посольстве Эквадора и брошен в тюрьму якобы "за нарушение режима домашнего ареста и находится за решеткой до сих пор лишь потому, что это нужно США".Кроме того, по мнению парламентария, дело "Ив Роше" - это история "про очень мутный и нечистоплотный бизнес", где есть и офшор Алексея Навального, и "жадный госчиновник" в лице его брата Олега, и, что называется, "развод" уважаемой иностранной компании."Показательно, что братья Навальные до сих пор пытаются отомстить "Ив Роше" за то, что они когда-то предъявили к ним правовые претензии, и ведут против французской кампании настоящую судебную войну", - отметила Панина.Политик напомнила, что ЕСПЧ, на который часто ссылается Навальный, отказался признать дело "Ив Роше" политическим, и это вполне логично: судьи отдавали себе отчет, что если признать действия Навальных юридически чистыми и безупречными, то абсолютно всем западным фирмам пришлось бы закрывать свой бизнес в России, у них не было бы никакой юридической защиты от "наглых аферистов"."Тот факт, что на судебный процесс, фактически по делу о мошенничестве, приходят дипломаты из 20-ти западных стран и "давят" таким образом на суд – это репутационный удар, прежде всего, по самому "коллективному Западу", - констатировала Панина.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, были опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург в конце 2017 года не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России. -0-
https://ria.ru/20210125/oppozitsiya-1594374741.html
https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595835641.html
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замена условного срока навального, россия, алексей навальный, госдума рф, wikileaks, джулиан ассанж, москва, сша

Депутат сравнила дела Навального и Ассанжа

14:06 03.02.2021
 
© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя призывы западных политиков освободить Алексея Навального, напомнила о судьбе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, в отличие от российского блогера, "действительно является политическим заключенным".
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
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Накануне глава МИД Чехии Томаш Петршичек после приговора Навальному заявил, что ЕС должен опять вернуться к теме санкций в отношении РФ. А американский сенатор-республиканец Митт Ромни сообщил, что на этой неделе внесет законопроект о санкциях против "ответственных" лиц.
По мнению Паниной, подобные призывы – это неприкрытое политическое давление на Россию, попытка вмешательства во внутренние дела страны и вопиющий пример диких двойных стандартов. Политик напомнила, что в Великобритании Джулиан Ассанж был схвачен в посольстве Эквадора и брошен в тюрьму якобы "за нарушение режима домашнего ареста и находится за решеткой до сих пор лишь потому, что это нужно США".
"Ассанж, в отличие от Навального, действительно является политическим заключенным, борцом за свободу и права человека. Попробуйте сравнить историю Ассанжа и историю Навального в связи с делом "Ив Роше" и вы почувствуете разницу", - отметила депутат.
Кроме того, по мнению парламентария, дело "Ив Роше" - это история "про очень мутный и нечистоплотный бизнес", где есть и офшор Алексея Навального, и "жадный госчиновник" в лице его брата Олега, и, что называется, "развод" уважаемой иностранной компании.
"Показательно, что братья Навальные до сих пор пытаются отомстить "Ив Роше" за то, что они когда-то предъявили к ним правовые претензии, и ведут против французской кампании настоящую судебную войну", - отметила Панина.
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Политик напомнила, что ЕСПЧ, на который часто ссылается Навальный, отказался признать дело "Ив Роше" политическим, и это вполне логично: судьи отдавали себе отчет, что если признать действия Навальных юридически чистыми и безупречными, то абсолютно всем западным фирмам пришлось бы закрывать свой бизнес в России, у них не было бы никакой юридической защиты от "наглых аферистов".
"Тот факт, что на судебный процесс, фактически по делу о мошенничестве, приходят дипломаты из 20-ти западных стран и "давят" таким образом на суд – это репутационный удар, прежде всего, по самому "коллективному Западу", - констатировала Панина.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, были опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург в конце 2017 года не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России. -0-
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