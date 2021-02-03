https://ria.ru/20210203/mid-1595931588.html

МИД прокомментировал повышенный интерес дипломатов к суду над Навальным

МИД прокомментировал повышенный интерес дипломатов к суду над Навальным

Москва ожидает от Запада такой же открытости в допуске российских дипломатов на судебные заседания, какая существует в РФ, накануне на слушании по делу Алексея... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T21:41

2021-02-03T21:41

2021-02-03T21:43

замена условного срока навального

россия

мария захарова

алексей навальный

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва ожидает от Запада такой же открытости в допуске российских дипломатов на судебные заседания, какая существует в РФ, накануне на слушании по делу Алексея Навального присутствовали представители 14 государств, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Он отметила, что в дипведомстве обратили внимание на повышенный интерес со стороны иностранных дипломатов к судебному процессу над Навальным.По ее словам, в марте 2019 года во время оглашения вердикта Вильнюсского окружного суда по "сфабрикованному уголовному процессу по событиям 13 января 1991 г., в рамках которого признаны "виновными" 67 граждан России", в том числе находящийся в литовских застенках уже почти семь лет гражданин России Мель, в зал суда не были допущены дипломаты российского посольства в Вильнюсе, в том числе посол Александр Удальцов, и представители СМИ России."При этом никаких вразумительных объяснений представлено не было", - заявила Захарова.Она добавила, что в январе-феврале 2020 года французский следственный судья отказал сотрудникам консульского отдела посольства России во Франции в присутствии на заседаниях по делу Александра Винника (в отношении которого возбуждены уголовные дела в России, Франции и США), объявив их закрытыми."В августе 2020 г. посольство России в Швеции получило отказ на запрос о присутствии консульских сотрудников на заседании по делу Лизы Битель. Подобных примеров недопуска российских дипломатов на судебные заседания, где рассматриваются дела граждан России, и в других странах немало. Ожидаем от наших коллег аналогичной открытости, соблюдения прав и законных интересов российских граждан, а также напоминаем об обязательстве не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания, как это зафиксировано в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595725658.html

https://ria.ru/20210203/zakharova-1595926358.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, россия, мария захарова, алексей навальный, в мире