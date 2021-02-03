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МИД прокомментировал повышенный интерес дипломатов к суду над Навальным
МИД прокомментировал повышенный интерес дипломатов к суду над Навальным
Москва ожидает от Запада такой же открытости в допуске российских дипломатов на судебные заседания, какая существует в РФ, накануне на слушании по делу Алексея... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T21:41
2021-02-03T21:43
замена условного срока навального
россия
мария захарова
алексей навальный
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва ожидает от Запада такой же открытости в допуске российских дипломатов на судебные заседания, какая существует в РФ, накануне на слушании по делу Алексея Навального присутствовали представители 14 государств, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Он отметила, что в дипведомстве обратили внимание на повышенный интерес со стороны иностранных дипломатов к судебному процессу над Навальным.По ее словам, в марте 2019 года во время оглашения вердикта Вильнюсского окружного суда по "сфабрикованному уголовному процессу по событиям 13 января 1991 г., в рамках которого признаны "виновными" 67 граждан России", в том числе находящийся в литовских застенках уже почти семь лет гражданин России Мель, в зал суда не были допущены дипломаты российского посольства в Вильнюсе, в том числе посол Александр Удальцов, и представители СМИ России."При этом никаких вразумительных объяснений представлено не было", - заявила Захарова.Она добавила, что в январе-феврале 2020 года французский следственный судья отказал сотрудникам консульского отдела посольства России во Франции в присутствии на заседаниях по делу Александра Винника (в отношении которого возбуждены уголовные дела в России, Франции и США), объявив их закрытыми."В августе 2020 г. посольство России в Швеции получило отказ на запрос о присутствии консульских сотрудников на заседании по делу Лизы Битель. Подобных примеров недопуска российских дипломатов на судебные заседания, где рассматриваются дела граждан России, и в других странах немало. Ожидаем от наших коллег аналогичной открытости, соблюдения прав и законных интересов российских граждан, а также напоминаем об обязательстве не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания, как это зафиксировано в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявила Захарова.
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595725658.html
https://ria.ru/20210203/zakharova-1595926358.html
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замена условного срока навального, россия, мария захарова, алексей навальный, в мире

МИД прокомментировал повышенный интерес дипломатов к суду над Навальным

21:41 03.02.2021 (обновлено: 21:43 03.02.2021)
 
© РИА НовостиОглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва ожидает от Запада такой же открытости в допуске российских дипломатов на судебные заседания, какая существует в РФ, накануне на слушании по делу Алексея Навального присутствовали представители 14 государств, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Он отметила, что в дипведомстве обратили внимание на повышенный интерес со стороны иностранных дипломатов к судебному процессу над Навальным.

"По данным пресс-службы Симоновского суда, на заседании присутствовали представители дипмиссий 14 государств. При этом посольства Польши и Швейцарии прислали каждое сразу двух своих сотрудников. Заседание было открытым, российская сторона не препятствовала их присутствию. Хотели бы подчеркнуть, что правоприменительная практика в России в части допуска на судебные заседания иностранных дипломатов резко контрастирует с тем, с чем сталкиваются сотрудники наших посольств, когда заявляют о своем намерении посетить судебные процессы, причем с участием российских граждан", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.

По ее словам, в марте 2019 года во время оглашения вердикта Вильнюсского окружного суда по "сфабрикованному уголовному процессу по событиям 13 января 1991 г., в рамках которого признаны "виновными" 67 граждан России", в том числе находящийся в литовских застенках уже почти семь лет гражданин России Мель, в зал суда не были допущены дипломаты российского посольства в Вильнюсе, в том числе посол Александр Удальцов, и представители СМИ России.
"При этом никаких вразумительных объяснений представлено не было", - заявила Захарова.
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Она добавила, что в январе-феврале 2020 года французский следственный судья отказал сотрудникам консульского отдела посольства России во Франции в присутствии на заседаниях по делу Александра Винника (в отношении которого возбуждены уголовные дела в России, Франции и США), объявив их закрытыми.
"В августе 2020 г. посольство России в Швеции получило отказ на запрос о присутствии консульских сотрудников на заседании по делу Лизы Битель. Подобных примеров недопуска российских дипломатов на судебные заседания, где рассматриваются дела граждан России, и в других странах немало. Ожидаем от наших коллег аналогичной открытости, соблюдения прав и законных интересов российских граждан, а также напоминаем об обязательстве не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания, как это зафиксировано в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявила Захарова.
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