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В Петербурге один человек погиб в ДТП с маршруткой
В Петербурге один человек погиб в ДТП с маршруткой
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Курортном районе Петербурга, проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:41
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россия
гумвд
курортный район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Курортном районе Петербурга, проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.Проводится проверка.
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россия
курортный район
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россия, гумвд, курортный район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге один человек погиб в ДТП с маршруткой

17:41 03.02.2021 (обновлено: 17:49 03.02.2021)
 
© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер ОнлайнНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Курортном районе Петербурга, проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

"Третьего февраля около 16.45 на Приморском шоссе, не доезжая до Солнечного около 400 метров, по предварительной информации, произошло ДТП с участием маршрутного такси. В результате аварии четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один скончался", - сообщили в полицейском главке.

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РоссияГУМВДКурортный районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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