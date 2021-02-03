https://ria.ru/20210203/marshrutka-1595899381.html

В Петербурге один человек погиб в ДТП с маршруткой

В Петербурге один человек погиб в ДТП с маршруткой

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Курортном районе Петербурга, проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:41

2021-02-03T17:41

2021-02-03T17:49

россия

гумвд

курортный район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Курортном районе Петербурга, проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.Проводится проверка.

https://ria.ru/20210203/avariya-1595825755.html

россия

курортный район

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, курортный район, санкт-петербург, происшествия