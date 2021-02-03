https://ria.ru/20210203/marshrutka-1595899381.html
В Петербурге один человек погиб в ДТП с маршруткой
В Петербурге один человек погиб в ДТП с маршруткой
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Курортном районе Петербурга, проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:41
2021-02-03T17:41
2021-02-03T17:49
россия
гумвд
курортный район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Курортном районе Петербурга, проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.Проводится проверка.
https://ria.ru/20210203/avariya-1595825755.html
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россия, гумвд, курортный район, санкт-петербург, происшествия