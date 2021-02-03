https://ria.ru/20210203/lozung-1595936906.html
Филармония прокомментировала инцидент с политическим лозунгом на сцене
Филармония прокомментировала инцидент с политическим лозунгом на сцене
Светооператор, спроецировавший политический лозунг на сцену зала Московской филармонии, уволился, в учреждении его поступок назвали нарушением профессиональной... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T23:11
2021-02-03T23:11
2021-02-03T23:11
россия
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Светооператор, спроецировавший политический лозунг на сцену зала Московской филармонии, уволился, в учреждении его поступок назвали нарушением профессиональной этики, сообщила РИА Новости пресс-служба филармонии.Ранее в сети появилась фотография из зала имени Чайковского Московской филармонии, где после сообщения о бронировании билетов и адреса сайта была написана фраза "Свободу политзаключенным".В филармонии сожалеют, что инцидент закончился именно так. "Мы не ставим под сомнение профессиональные качества Станислава и надеемся, что он не останется без работы", - подчеркнули в пресс-службе.Как добавили в пресс-службе учреждения, Филармония — это организация, объединяющая множество музыкантов слушателей, среди которых есть люди разных взглядов и убеждений.Несогласованные протестные акции, на которых Алексея Навального и его задержанных сторонников называли политзаключёнными, прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html
https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html
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россия, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Светооператор, спроецировавший политический лозунг на сцену зала Московской филармонии, уволился, в учреждении его поступок назвали нарушением профессиональной этики, сообщила РИА Новости пресс-служба филармонии.
Ранее в сети появилась фотография из зала имени Чайковского Московской филармонии, где после сообщения о бронировании билетов и адреса сайта была написана фраза "Свободу политзаключенным".
"Разумеется, светооператор Станислав Семенюк, спроецировавший политический лозунг на сцену нашего зала, нарушил нормы служебной этики и должностные инструкции... Было принято решение временно отстранить Станислава от доступа к пульту управления, сохранив за ним остальные должностные обязанности и заработную плату. Сегодня из сообщений СМИ мы узнали, что Станислав решил уволиться из филармонии, и затем получили его заявление", - заявили в пресс-службе.
В филармонии сожалеют, что инцидент закончился именно так. "Мы не ставим под сомнение профессиональные качества Станислава и надеемся, что он не останется без работы", - подчеркнули в пресс-службе.
Как добавили в пресс-службе учреждения, Филармония — это организация, объединяющая множество музыкантов слушателей, среди которых есть люди разных взглядов и убеждений.
"В наши залы они приходят потому, что в их жизни важна музыка. Многие из них считают, что музыка способна сделать общество гармоничнее. Мы убеждены, что если такая гармонизация возможна, то не за счет лозунгов, а благодаря воздействию самого́ музыкального искусства. Приглашая в один концертный зал людей разных убеждений, мы не имеем права и желания навязывать им те или иные политические взгляды — потому что относимся с уважением к личной позиции каждого", - заключили в пресс-службе.
Несогласованные протестные акции, на которых Алексея Навального
и его задержанных сторонников называли политзаключёнными, прошли 23 января в разных городах России
и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин
подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".