https://ria.ru/20210203/lozung-1595936906.html

Филармония прокомментировала инцидент с политическим лозунгом на сцене

Филармония прокомментировала инцидент с политическим лозунгом на сцене

Светооператор, спроецировавший политический лозунг на сцену зала Московской филармонии, уволился, в учреждении его поступок назвали нарушением профессиональной... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T23:11

2021-02-03T23:11

2021-02-03T23:11

россия

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Светооператор, спроецировавший политический лозунг на сцену зала Московской филармонии, уволился, в учреждении его поступок назвали нарушением профессиональной этики, сообщила РИА Новости пресс-служба филармонии.Ранее в сети появилась фотография из зала имени Чайковского Московской филармонии, где после сообщения о бронировании билетов и адреса сайта была написана фраза "Свободу политзаключенным".В филармонии сожалеют, что инцидент закончился именно так. "Мы не ставим под сомнение профессиональные качества Станислава и надеемся, что он не останется без работы", - подчеркнули в пресс-службе.Как добавили в пресс-службе учреждения, Филармония — это организация, объединяющая множество музыкантов слушателей, среди которых есть люди разных взглядов и убеждений.Несогласованные протестные акции, на которых Алексея Навального и его задержанных сторонников называли политзаключёнными, прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

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россия, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин