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Лавров об агрессии Запада: "Не в силе бог, а в правде"
Лавров об агрессии Запада: "Не в силе бог, а в правде"
Те на Западе, кто принимает вежливые манеры России за проявление слабости, очень сильно ошибаются, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:01
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Те на Западе, кто принимает вежливые манеры России за проявление слабости, очень сильно ошибаются, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.Ранее дипломат отметил, что западные СМИ руководствуются двойными стандартами при освещении демонстраций в России. По его словам, они показывают "только реакцию полиции на действия демонстрантов, а сами действия демонстрантов оставляют за кадром, хотя в интернете легко убедиться, насколько агрессивны действия тех, кто в последние дни выходил на незаконные акции в Москве и других российских городах".В ведомстве посоветовали зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Алексеем Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Лавров добавил, что заявления западных партнеров по этой теме идут "как под копирку". Накануне суд заменил основателю ФБК* условный срок по делу "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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россия, сергей лавров, алексей навальный, дмитрий песков, москва, иордания, в мире

Лавров об агрессии Запада: "Не в силе бог, а в правде"

15:01 03.02.2021 (обновлено: 16:16 03.02.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Те на Западе, кто принимает вежливые манеры России за проявление слабости, очень сильно ошибаются, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Как говорится, не в силе бог, а в правде, устами одного известного персонажа российского кинематографа. И у нас также есть хорошая пословица, которую нужно помнить: мягко стелем, но жестко спать", — сказал он после переговоров с коллегой из Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Ранее дипломат отметил, что западные СМИ руководствуются двойными стандартами при освещении демонстраций в России. По его словам, они показывают "только реакцию полиции на действия демонстрантов, а сами действия демонстрантов оставляют за кадром, хотя в интернете легко убедиться, насколько агрессивны действия тех, кто в последние дни выходил на незаконные акции в Москве и других российских городах".
В ведомстве посоветовали зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Алексеем Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Лавров добавил, что заявления западных партнеров по этой теме идут "как под копирку".
Накануне суд заменил основателю ФБК* условный срок по делу "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима.
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