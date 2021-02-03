https://ria.ru/20210203/krym-1595857009.html

В Крыму пообещали угостить западных дипломатов вином и фруктами

В Крыму пообещали угостить западных дипломатов вином и фруктами

Западные дипломаты, которые захотят посетить Крым, смогут увидеть красивый гостеприимный регион, а также отведать неповторимые крымские вина и фрукты, заявил... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:47

2021-02-03T14:47

2021-02-03T14:47

россия

владимир бобков

мария захарова

алексей навальный

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Западные дипломаты, которые захотят посетить Крым, смогут увидеть красивый гостеприимный регион, а также отведать неповторимые крымские вина и фрукты, заявил РИА Новости глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила западных дипломатов, приехавших в Мосгорсуд на слушание о замене Алексею Навальному условного срока реальным, посетить Крым, отметив, что "там тоже много всего интересного происходит". В свою очередь вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил РИА Новости, что Крым готов принять западных дипломатов, если те изъявят желание посетить полуостров и непредвзято ознакомиться с ситуацией в регионе.По его словам, после воссоединение Крыма с Россией, в регионе уже побывали туристы из 154 стран мира.

https://ria.ru/20210201/krym-1595585261.html

россия

республика крым

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россия, владимир бобков, мария захарова, алексей навальный, республика крым, общество