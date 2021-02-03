В Крыму пообещали угостить западных дипломатов вином и фруктами
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Западные дипломаты, которые захотят посетить Крым, смогут увидеть красивый гостеприимный регион, а также отведать неповторимые крымские вина и фрукты, заявил РИА Новости глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила западных дипломатов, приехавших в Мосгорсуд на слушание о замене Алексею Навальному условного срока реальным, посетить Крым, отметив, что "там тоже много всего интересного происходит". В свою очередь вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил РИА Новости, что Крым готов принять западных дипломатов, если те изъявят желание посетить полуостров и непредвзято ознакомиться с ситуацией в регионе.
"Приезжайте, покажем, какой красивый наш полуостров, как он расцветает. Повстречаетесь и поговорите и с крымчанами, и вашими же соотечественниками, угостим крымскими винами и фруктами, посетите наши исторические места, в которых бывали ваши лидеры прошлого. Власти Крыма и крымчане всегда были открыты и гостеприимны", - сказал Черняк.
По его словам, после воссоединение Крыма с Россией, в регионе уже побывали туристы из 154 стран мира.
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