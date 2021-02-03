В Совфеде предположили, когда Иран может вернуться к ядерной сделке
09:29 03.02.2021 (обновлено: 10:27 03.02.2021)
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Возвращение Ирана к ядерной сделке зависит от готовности США в приоритетном порядке снять санкции с Тегерана, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее в госдепартаменте заявили, что США готовы вернуться к соблюдению ядерной сделки с Ираном, если Тегеран сделает то же самое.
"Если обе стороны выполнят первоначальные условия ядерной сделки, то соглашение возобновится, и это будут приветствовать остальные его участники", - сказал Джабаров РИА Новости. Он напомнил об условии Ирана – для возвращения к сделке со страны должны быть сняты все незаконно введенные санкции. "Пойдут ли на это американцы, я не знаю", - заключил сенатор.
США при администрации экс-президента Дональда Трампа вышли из договоренностей с Ираном по атому и вновь ввели санкции. Тегеран впоследствии также заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
14 июля 2020, 04:22Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
Белый дом информировал о намерении нового президента Джо Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.