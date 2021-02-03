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Воронежский губернатор привился от COVID-19
Воронежский губернатор привился от COVID-19
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщает в среду правительство региона. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:12
2021-02-03T17:12
2021-02-03T17:12
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ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщает в среду правительство региона."Сегодня губернатор Александр Гусев вакцинировался от COVID-19", — говорится в сообщении.В Воронежской области коронавирусная инфекция подтверждена у 59 332 пациентов, выздоровели 53 254 человека, умерли 1 904. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое в России.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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