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Воронежский губернатор привился от COVID-19

Воронежский губернатор привился от COVID-19

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщает в среду правительство региона. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:12

2021-02-03T17:12

2021-02-03T17:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гусев (государственный служащий)

здоровье - общество

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ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщает в среду правительство региона."Сегодня губернатор Александр Гусев вакцинировался от COVID-19", — говорится в сообщении.В Воронежской области коронавирусная инфекция подтверждена у 59 332 пациентов, выздоровели 53 254 человека, умерли 1 904. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое в России.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

воронежская область

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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