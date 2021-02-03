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Юрист рассказал, как сэкономить на лечении в регионах
Юрист рассказал, как сэкономить на лечении в регионах
Поправить здоровье и не разориться можно, если лечиться не в Москве и не в Санкт-Петербурге, а в регионах, где стоимость медицинских услуг существенно дешевле,... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T01:11
2021-02-03T01:11
ирина гриценко
россия
здоровье
москва
санкт-петербург
медицина
общество
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Россиянам предложен способ сэкономить на лечении
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Поправить здоровье и не разориться можно, если лечиться не в Москве и не в Санкт-Петербурге, а в регионах, где стоимость медицинских услуг существенно дешевле, чем в городах федерального значения. Более того, лечение может оказаться и вовсе бесплатным, если необходимая медицинская услуга включена в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Об этом рассказала агентству "Прайм" медицинский юрист, председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.По ее словам, стоимость этих услуг в регионах значительно ниже, иногда "более чем на пятьдесят процентов от стоимости аналогичных услуг в городах федерального значения". А значит, поездка в регион выгодна даже с учетом расходов на дорогу. "В условиях глобальной экономической конкуренции феномен медицинского туризма заставляет медицину развиваться быстрыми темпами за счет современных технологий и улучшения обслуживания пациентов", – подчеркнула Гриценко.
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ирина гриценко, россия, здоровье, москва, санкт-петербург, медицина, общество

Юрист рассказал, как сэкономить на лечении в регионах

01:11 03.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоликлиника
Поликлиника - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Поправить здоровье и не разориться можно, если лечиться не в Москве и не в Санкт-Петербурге, а в регионах, где стоимость медицинских услуг существенно дешевле, чем в городах федерального значения. Более того, лечение может оказаться и вовсе бесплатным, если необходимая медицинская услуга включена в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Об этом рассказала агентству "Прайм" медицинский юрист, председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.
"Если рассматривать коммерческие медицинские организации, то медицинский туризм развивается уже давно, а самые востребованные направления в этой отрасли – стоматология и косметология", – считает эксперт.
По ее словам, стоимость этих услуг в регионах значительно ниже, иногда "более чем на пятьдесят процентов от стоимости аналогичных услуг в городах федерального значения". А значит, поездка в регион выгодна даже с учетом расходов на дорогу.
"В условиях глобальной экономической конкуренции феномен медицинского туризма заставляет медицину развиваться быстрыми темпами за счет современных технологий и улучшения обслуживания пациентов", – подчеркнула Гриценко.
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 11:24
Мурашко оценил ситуацию с ценами на лекарства
 
Ирина ГриценкоРоссияЗдоровьеМоскваСанкт-ПетербургМедицинаОбщество
 
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