https://ria.ru/20210203/ekonomiya-1595772980.html

Юрист рассказал, как сэкономить на лечении в регионах

Юрист рассказал, как сэкономить на лечении в регионах

Поправить здоровье и не разориться можно, если лечиться не в Москве и не в Санкт-Петербурге, а в регионах, где стоимость медицинских услуг существенно дешевле,... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T01:11

2021-02-03T01:11

2021-02-03T01:11

ирина гриценко

россия

здоровье

москва

санкт-петербург

медицина

общество

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Россиянам предложен способ сэкономить на лечении

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Поправить здоровье и не разориться можно, если лечиться не в Москве и не в Санкт-Петербурге, а в регионах, где стоимость медицинских услуг существенно дешевле, чем в городах федерального значения. Более того, лечение может оказаться и вовсе бесплатным, если необходимая медицинская услуга включена в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Об этом рассказала агентству "Прайм" медицинский юрист, председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.По ее словам, стоимость этих услуг в регионах значительно ниже, иногда "более чем на пятьдесят процентов от стоимости аналогичных услуг в городах федерального значения". А значит, поездка в регион выгодна даже с учетом расходов на дорогу. "В условиях глобальной экономической конкуренции феномен медицинского туризма заставляет медицину развиваться быстрыми темпами за счет современных технологий и улучшения обслуживания пациентов", – подчеркнула Гриценко.

https://ria.ru/20210120/lekarstva-1593799284.html

россия

москва

санкт-петербург

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ирина гриценко, россия, здоровье, москва, санкт-петербург, медицина, общество