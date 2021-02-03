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Bloomberg сообщил об успехах российской экономики на фоне пандемии
Bloomberg сообщил об успехах российской экономики на фоне пандемии
Российская экономика пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне пандемии коронавируса в 2020 году, сообщает агентство РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T01:35
2021-02-03T01:35
коронавирус covid-19
россия
цены на нефть
bloomberg l.p.
центральный банк рф (цб рф)
рубль
экономика
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российская экономика пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне пандемии коронавируса в 2020 году, сообщает агентство Bloomberg.По мнению агентства, причиной этому могло стать решение правительства не вводить локдаун в стране во второй половине года.Подчеркивается, что в прошлом году валовой внутренний продукт сократился в России на 3,1 процента. Согласно исследованию Bloomberg, это значительно меньше, чем ожидали экономисты. Планировалось, что сокращение российского ВВП составит 3,7 процента.Журналисты обращают внимание, что больше всего экономика страны пострадала в первой половине года, когда в стране вели жесткий локдаун, а также когда в мире резко упал спрос на нефть.По подсчетам Bloomberg, сокращение российской экономики в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3 процента. При этом в 2021 году государству предрекают достаточно высокий экономический рост — три процента.Ранее аналитики агентства проанализировали 17 стран на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности, в частности прогноза по ВВП, внешнему долгу, валютным резервам, реальной процентной ставке. Россия в итоговом рейтинге заняла второе место.Эксперты отметили надежный бюджетный профиль и хорошую инвестиционную позицию — 30 процентов, а также солидный запас международных валютных резервов ЦБ — 587,1 миллиарда. Вероятность дефолта сведена к минимуму. Также авторы рейтинга Bloomberg выделяют низкий госдолг — 14 процентов ВВП. Еще одно преимущество — недооцененный рубль, который, по мнению аналитиков, имеет большой потенциал укрепления.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201222/reyting-1590245013.html
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коронавирус covid-19, россия, цены на нефть, bloomberg l.p., центральный банк рф (цб рф), рубль, экономика

Bloomberg сообщил об успехах российской экономики на фоне пандемии

01:35 03.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российская экономика пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне пандемии коронавируса в 2020 году, сообщает агентство Bloomberg.
По мнению агентства, причиной этому могло стать решение правительства не вводить локдаун в стране во второй половине года.
Подчеркивается, что в прошлом году валовой внутренний продукт сократился в России на 3,1 процента. Согласно исследованию Bloomberg, это значительно меньше, чем ожидали экономисты. Планировалось, что сокращение российского ВВП составит 3,7 процента.
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22 декабря 2020, 08:00
Россию признали второй сильнейшей перспективной экономикой
Журналисты обращают внимание, что больше всего экономика страны пострадала в первой половине года, когда в стране вели жесткий локдаун, а также когда в мире резко упал спрос на нефть.
По подсчетам Bloomberg, сокращение российской экономики в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3 процента. При этом в 2021 году государству предрекают достаточно высокий экономический рост — три процента.
Ранее аналитики агентства проанализировали 17 стран на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности, в частности прогноза по ВВП, внешнему долгу, валютным резервам, реальной процентной ставке. Россия в итоговом рейтинге заняла второе место.
Эксперты отметили надежный бюджетный профиль и хорошую инвестиционную позицию — 30 процентов, а также солидный запас международных валютных резервов ЦБ — 587,1 миллиарда. Вероятность дефолта сведена к минимуму. Также авторы рейтинга Bloomberg выделяют низкий госдолг — 14 процентов ВВП. Еще одно преимущество — недооцененный рубль, который, по мнению аналитиков, имеет большой потенциал укрепления.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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