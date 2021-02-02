https://ria.ru/20210202/ekonomika-1595535261.html
Наберет обороты: экономике России предрекли быстрое восстановление
Наберет обороты: экономике России предрекли быстрое восстановление
В 2021-м ВВП страны увеличится на три процента, а в следующем на 3,9% — больше, чем в США или еврозоне. Такой прогноз озвучил Международный валютный фонд (МВФ). РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T08:00
2021-02-02T08:00
2021-02-02T10:36
россия
bloomberg l.p.
мвф
всемирный банк
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156206/58/1562065820_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_9e95102e92dee73644344c3c2a761d7a.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2021-м ВВП страны увеличится на три процента, а в следующем на 3,9% — больше, чем в США или еврозоне. Такой прогноз озвучил Международный валютный фонд (МВФ). Среди ключевых драйверов эксперты указали массовую вакцинацию от коронавируса, господдержку населения и бизнеса, солидные резервы и низкий долг. О том, что и почему предсказали России в МВФ и Всемирном банке, — в материале РИА Новости.МВФ повысил оценкуРасчеты МВФ содержатся в докладе World Economic Outlook, опубликованном 26 января. Ноябрьские данные были другими: рост — 2,8% в 2021-м, 2,3% — в 2022-м.МВФ пересмотрел прогноз и по глобальному ВВП — до плюс 5,5% (ранее было 5,2). Общий спад в 2020-м — 3,5% (до этого называли 4,4).Массовая вакцинацияМассовая вакцинация должна стимулировать экономическую активность. В то же время в МВФ отмечают неопределенность со второй волной пандемии, новыми штаммами вируса и локдаунами в ряде стран.Во Всемирном банке считают, что благодаря стартовавшей прививочной кампании экономика России выйдет на устойчивое восстановление: в 2021-м и 2022-м ВВП прибавит 2,6 и три процента соответственно, а бедность снизится до докризисного уровня."Если безопасность и эффективность вакцины или поддержка вакцинации населением не оправдают ожиданий, восстановление затормозится", — предупреждают авторы доклада. Экономисты обратили внимание также на риск очередных санкций и ухудшения качества банковских активов.Есть и другой сценарий: всплеск заражений во второй половине года и новые жесткие ограничения. В этом случае ВВП вырастет максимум на 0,6% в 2021-м и 2,8% — в 2022-м.Господдержка и резервыКак поясняет Всемирный банк, преодолеть кризис России помогло то, что правительство увеличило расходы на поддержку бизнеса и населения. Плюс у властей есть солидные финансовые резервы. Антикризисные вливания банк оценивает в четыре процента ВВП (более четырех триллионов рублей). Это позволило сдержать обеднение страны.Как ранее заявлял президент страны Владимир Путин, всего на борьбу с последствиями пандемии, а также на помощь гражданам и промышленности государство направило 4,6 триллиона рублей. А по словам премьер-министра Михаила Мишустина, в следующие три года выделят около 39 триллионов рублей на выполнение единого плана по достижению национальных целей и развитию экономики.Эксперты отметили надежный бюджетный профиль и хорошую инвестиционную позицию — 30%, а также солидный запас международных валютных резервов ЦБ — 587,1 миллиарда. Вероятность дефолта сведена к минимуму. Bloomberg также предрекает России достаточно высокий экономический рост в 2021-м — три процента.Низкий госдолг и недооцененный рубльОсобо авторы рейтинга Bloomberg выделяют низкий госдолг — 14% ВВП, меньше всех. Для сравнения: у Южной Кореи, занимающей третью строчку списка, — 42%. Больше всего у Бразилии и Индии — 89 и 72% соответственно. Такой хороший показатель облегчает финансирование бюджетного дефицита заемными средствами.Еще одно преимущество — недооцененный рубль. Национальная валюта обладает большим потенциалом укрепления. Вместе с Польшей и Мексикой Россия вошла в тройку стран, где большинство инвесторов не ожидает усиления инфляции.По прогнозам швейцарского банка Сredit Suisse, на восстановление ВВП до уровня 2019 года у России уйдет два года. Столько же — у Германии и Дании, тогда как Великобритании и Италии потребуется около пяти лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/mvf-1594679215.html
https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595439542.html
https://ria.ru/20201222/reyting-1590245013.html
https://ria.ru/20210111/rubl-1591229899.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156206/58/1562065820_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_a86b1f801c653d35065a6b4232371ac7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, bloomberg l.p., мвф, всемирный банк, экономика
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2021-м ВВП страны увеличится на три процента, а в следующем на 3,9% — больше, чем в США или еврозоне. Такой прогноз озвучил Международный валютный фонд (МВФ). Среди ключевых драйверов эксперты указали массовую вакцинацию от коронавируса, господдержку населения и бизнеса, солидные резервы и низкий долг. О том, что и почему предсказали России в МВФ и Всемирном банке, — в материале РИА Новости.
МВФ повысил оценку
Расчеты МВФ содержатся в докладе World Economic Outlook, опубликованном 26 января. Ноябрьские данные были другими: рост — 2,8% в 2021-м, 2,3% — в 2022-м.
Российское будущее МВФ видит оптимистичнее, чем Минэкономразвития. В конце декабря министр экономики Максим Решетников говорил об увеличении ВВП на 3,3% в 2021-м и падении по итогам 2020-го на 3,8%.
МВФ пересмотрел прогноз и по глобальному ВВП — до плюс 5,5% (ранее было 5,2). Общий спад в 2020-м — 3,5% (до этого называли 4,4).
Массовая вакцинация
Массовая вакцинация должна стимулировать экономическую активность. В то же время в МВФ отмечают неопределенность со второй волной пандемии, новыми штаммами вируса и локдаунами в ряде стран.
Во Всемирном банке считают, что благодаря стартовавшей прививочной кампании экономика России выйдет на устойчивое восстановление: в 2021-м и 2022-м ВВП прибавит 2,6 и три процента соответственно, а бедность снизится до докризисного уровня.
"Если безопасность и эффективность вакцины или поддержка вакцинации населением не оправдают ожиданий, восстановление затормозится", — предупреждают авторы доклада. Экономисты обратили внимание также на риск очередных санкций и ухудшения качества банковских активов.
Есть и другой сценарий: всплеск заражений во второй половине года и новые жесткие ограничения. В этом случае ВВП вырастет максимум на 0,6% в 2021-м и 2,8% — в 2022-м.
Господдержка и резервы
Как поясняет Всемирный банк, преодолеть кризис России помогло то, что правительство увеличило расходы на поддержку бизнеса и населения. Плюс у властей есть солидные финансовые резервы. Антикризисные вливания банк оценивает в четыре процента ВВП (более четырех триллионов рублей). Это позволило сдержать обеднение страны.
Как ранее заявлял президент страны Владимир Путин, всего на борьбу с последствиями пандемии, а также на помощь гражданам и промышленности государство направило 4,6 триллиона рублей. А по словам премьер-министра Михаила Мишустина, в следующие три года выделят около 39 триллионов рублей на выполнение единого плана по достижению национальных целей и развитию экономики.
Перспективным рынком Россию признали и аналитики агентства Bloomberg, исследовавшие 17 стран на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности, в частности прогноза по ВВП, внешнему долгу, валютным резервам, реальной процентной ставке. Россия в итоговом рейтинге заняла второе место.
Эксперты отметили надежный бюджетный профиль и хорошую инвестиционную позицию — 30%, а также солидный запас международных валютных резервов ЦБ — 587,1 миллиарда. Вероятность дефолта сведена к минимуму. Bloomberg также предрекает России достаточно высокий экономический рост в 2021-м — три процента.
Низкий госдолг и недооцененный рубль
Особо авторы рейтинга Bloomberg выделяют низкий госдолг — 14% ВВП, меньше всех. Для сравнения: у Южной Кореи, занимающей третью строчку списка, — 42%. Больше всего у Бразилии и Индии — 89 и 72% соответственно. Такой хороший показатель облегчает финансирование бюджетного дефицита заемными средствами.
Еще одно преимущество — недооцененный рубль. Национальная валюта обладает большим потенциалом укрепления. Вместе с Польшей и Мексикой Россия вошла в тройку стран, где большинство инвесторов не ожидает усиления инфляции.
По прогнозам швейцарского банка Сredit Suisse, на восстановление ВВП до уровня 2019 года у России уйдет два года. Столько же — у Германии и Дании, тогда как Великобритании и Италии потребуется около пяти лет.