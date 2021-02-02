https://ria.ru/20210202/ekonomika-1595535261.html

Наберет обороты: экономике России предрекли быстрое восстановление

Наберет обороты: экономике России предрекли быстрое восстановление

В 2021-м ВВП страны увеличится на три процента, а в следующем на 3,9% — больше, чем в США или еврозоне. Такой прогноз озвучил Международный валютный фонд (МВФ). РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T08:00

2021-02-02T08:00

2021-02-02T10:36

россия

bloomberg l.p.

мвф

всемирный банк

экономика

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2021-м ВВП страны увеличится на три процента, а в следующем на 3,9% — больше, чем в США или еврозоне. Такой прогноз озвучил Международный валютный фонд (МВФ). Среди ключевых драйверов эксперты указали массовую вакцинацию от коронавируса, господдержку населения и бизнеса, солидные резервы и низкий долг. О том, что и почему предсказали России в МВФ и Всемирном банке, — в материале РИА Новости.МВФ повысил оценкуРасчеты МВФ содержатся в докладе World Economic Outlook, опубликованном 26 января. Ноябрьские данные были другими: рост — 2,8% в 2021-м, 2,3% — в 2022-м.МВФ пересмотрел прогноз и по глобальному ВВП — до плюс 5,5% (ранее было 5,2). Общий спад в 2020-м — 3,5% (до этого называли 4,4).Массовая вакцинацияМассовая вакцинация должна стимулировать экономическую активность. В то же время в МВФ отмечают неопределенность со второй волной пандемии, новыми штаммами вируса и локдаунами в ряде стран.Во Всемирном банке считают, что благодаря стартовавшей прививочной кампании экономика России выйдет на устойчивое восстановление: в 2021-м и 2022-м ВВП прибавит 2,6 и три процента соответственно, а бедность снизится до докризисного уровня."Если безопасность и эффективность вакцины или поддержка вакцинации населением не оправдают ожиданий, восстановление затормозится", — предупреждают авторы доклада. Экономисты обратили внимание также на риск очередных санкций и ухудшения качества банковских активов.Есть и другой сценарий: всплеск заражений во второй половине года и новые жесткие ограничения. В этом случае ВВП вырастет максимум на 0,6% в 2021-м и 2,8% — в 2022-м.Господдержка и резервыКак поясняет Всемирный банк, преодолеть кризис России помогло то, что правительство увеличило расходы на поддержку бизнеса и населения. Плюс у властей есть солидные финансовые резервы. Антикризисные вливания банк оценивает в четыре процента ВВП (более четырех триллионов рублей). Это позволило сдержать обеднение страны.Как ранее заявлял президент страны Владимир Путин, всего на борьбу с последствиями пандемии, а также на помощь гражданам и промышленности государство направило 4,6 триллиона рублей. А по словам премьер-министра Михаила Мишустина, в следующие три года выделят около 39 триллионов рублей на выполнение единого плана по достижению национальных целей и развитию экономики.Эксперты отметили надежный бюджетный профиль и хорошую инвестиционную позицию — 30%, а также солидный запас международных валютных резервов ЦБ — 587,1 миллиарда. Вероятность дефолта сведена к минимуму. Bloomberg также предрекает России достаточно высокий экономический рост в 2021-м — три процента.Низкий госдолг и недооцененный рубльОсобо авторы рейтинга Bloomberg выделяют низкий госдолг — 14% ВВП, меньше всех. Для сравнения: у Южной Кореи, занимающей третью строчку списка, — 42%. Больше всего у Бразилии и Индии — 89 и 72% соответственно. Такой хороший показатель облегчает финансирование бюджетного дефицита заемными средствами.Еще одно преимущество — недооцененный рубль. Национальная валюта обладает большим потенциалом укрепления. Вместе с Польшей и Мексикой Россия вошла в тройку стран, где большинство инвесторов не ожидает усиления инфляции.По прогнозам швейцарского банка Сredit Suisse, на восстановление ВВП до уровня 2019 года у России уйдет два года. Столько же — у Германии и Дании, тогда как Великобритании и Италии потребуется около пяти лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/mvf-1594679215.html

https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595439542.html

https://ria.ru/20201222/reyting-1590245013.html

https://ria.ru/20210111/rubl-1591229899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, bloomberg l.p., мвф, всемирный банк, экономика