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Наберет обороты: экономике России предрекли быстрое восстановление
Наберет обороты: экономике России предрекли быстрое восстановление
В 2021-м ВВП страны увеличится на три процента, а в следующем на 3,9% — больше, чем в США или еврозоне. Такой прогноз озвучил Международный валютный фонд (МВФ). РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T08:00
2021-02-02T10:36
россия
bloomberg l.p.
мвф
всемирный банк
экономика
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2021-м ВВП страны увеличится на три процента, а в следующем на 3,9% — больше, чем в США или еврозоне. Такой прогноз озвучил Международный валютный фонд (МВФ). Среди ключевых драйверов эксперты указали массовую вакцинацию от коронавируса, господдержку населения и бизнеса, солидные резервы и низкий долг. О том, что и почему предсказали России в МВФ и Всемирном банке, — в материале РИА Новости.МВФ повысил оценкуРасчеты МВФ содержатся в докладе World Economic Outlook, опубликованном 26 января. Ноябрьские данные были другими: рост — 2,8% в 2021-м, 2,3% — в 2022-м.МВФ пересмотрел прогноз и по глобальному ВВП — до плюс 5,5% (ранее было 5,2). Общий спад в 2020-м — 3,5% (до этого называли 4,4).Массовая вакцинацияМассовая вакцинация должна стимулировать экономическую активность. В то же время в МВФ отмечают неопределенность со второй волной пандемии, новыми штаммами вируса и локдаунами в ряде стран.Во Всемирном банке считают, что благодаря стартовавшей прививочной кампании экономика России выйдет на устойчивое восстановление: в 2021-м и 2022-м ВВП прибавит 2,6 и три процента соответственно, а бедность снизится до докризисного уровня."Если безопасность и эффективность вакцины или поддержка вакцинации населением не оправдают ожиданий, восстановление затормозится", — предупреждают авторы доклада. Экономисты обратили внимание также на риск очередных санкций и ухудшения качества банковских активов.Есть и другой сценарий: всплеск заражений во второй половине года и новые жесткие ограничения. В этом случае ВВП вырастет максимум на 0,6% в 2021-м и 2,8% — в 2022-м.Господдержка и резервыКак поясняет Всемирный банк, преодолеть кризис России помогло то, что правительство увеличило расходы на поддержку бизнеса и населения. Плюс у властей есть солидные финансовые резервы. Антикризисные вливания банк оценивает в четыре процента ВВП (более четырех триллионов рублей). Это позволило сдержать обеднение страны.Как ранее заявлял президент страны Владимир Путин, всего на борьбу с последствиями пандемии, а также на помощь гражданам и промышленности государство направило 4,6 триллиона рублей. А по словам премьер-министра Михаила Мишустина, в следующие три года выделят около 39 триллионов рублей на выполнение единого плана по достижению национальных целей и развитию экономики.Эксперты отметили надежный бюджетный профиль и хорошую инвестиционную позицию — 30%, а также солидный запас международных валютных резервов ЦБ — 587,1 миллиарда. Вероятность дефолта сведена к минимуму. Bloomberg также предрекает России достаточно высокий экономический рост в 2021-м — три процента.Низкий госдолг и недооцененный рубльОсобо авторы рейтинга Bloomberg выделяют низкий госдолг — 14% ВВП, меньше всех. Для сравнения: у Южной Кореи, занимающей третью строчку списка, — 42%. Больше всего у Бразилии и Индии — 89 и 72% соответственно. Такой хороший показатель облегчает финансирование бюджетного дефицита заемными средствами.Еще одно преимущество — недооцененный рубль. Национальная валюта обладает большим потенциалом укрепления. Вместе с Польшей и Мексикой Россия вошла в тройку стран, где большинство инвесторов не ожидает усиления инфляции.По прогнозам швейцарского банка Сredit Suisse, на восстановление ВВП до уровня 2019 года у России уйдет два года. Столько же — у Германии и Дании, тогда как Великобритании и Италии потребуется около пяти лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/mvf-1594679215.html
https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595439542.html
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россия, bloomberg l.p., мвф, всемирный банк, экономика

Наберет обороты: экономике России предрекли быстрое восстановление

08:00 02.02.2021 (обновлено: 10:36 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПосетители у стенда "Россия в XXI веке"
Посетители у стенда Россия в XXI веке - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2021-м ВВП страны увеличится на три процента, а в следующем на 3,9% — больше, чем в США или еврозоне. Такой прогноз озвучил Международный валютный фонд (МВФ). Среди ключевых драйверов эксперты указали массовую вакцинацию от коронавируса, господдержку населения и бизнеса, солидные резервы и низкий долг. О том, что и почему предсказали России в МВФ и Всемирном банке, — в материале РИА Новости.

МВФ повысил оценку

Расчеты МВФ содержатся в докладе World Economic Outlook, опубликованном 26 января. Ноябрьские данные были другими: рост — 2,8% в 2021-м, 2,3% — в 2022-м.

Российское будущее МВФ видит оптимистичнее, чем Минэкономразвития. В конце декабря министр экономики Максим Решетников говорил об увеличении ВВП на 3,3% в 2021-м и падении по итогам 2020-го на 3,8%.

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Массовая вакцинация

Массовая вакцинация должна стимулировать экономическую активность. В то же время в МВФ отмечают неопределенность со второй волной пандемии, новыми штаммами вируса и локдаунами в ряде стран.
Во Всемирном банке считают, что благодаря стартовавшей прививочной кампании экономика России выйдет на устойчивое восстановление: в 2021-м и 2022-м ВВП прибавит 2,6 и три процента соответственно, а бедность снизится до докризисного уровня.
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"Если безопасность и эффективность вакцины или поддержка вакцинации населением не оправдают ожиданий, восстановление затормозится", — предупреждают авторы доклада. Экономисты обратили внимание также на риск очередных санкций и ухудшения качества банковских активов.
Есть и другой сценарий: всплеск заражений во второй половине года и новые жесткие ограничения. В этом случае ВВП вырастет максимум на 0,6% в 2021-м и 2,8% — в 2022-м.

Господдержка и резервы

Как поясняет Всемирный банк, преодолеть кризис России помогло то, что правительство увеличило расходы на поддержку бизнеса и населения. Плюс у властей есть солидные финансовые резервы. Антикризисные вливания банк оценивает в четыре процента ВВП (более четырех триллионов рублей). Это позволило сдержать обеднение страны.
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Россию признали второй сильнейшей перспективной экономикой
Как ранее заявлял президент страны Владимир Путин, всего на борьбу с последствиями пандемии, а также на помощь гражданам и промышленности государство направило 4,6 триллиона рублей. А по словам премьер-министра Михаила Мишустина, в следующие три года выделят около 39 триллионов рублей на выполнение единого плана по достижению национальных целей и развитию экономики.

Перспективным рынком Россию признали и аналитики агентства Bloomberg, исследовавшие 17 стран на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности, в частности прогноза по ВВП, внешнему долгу, валютным резервам, реальной процентной ставке. Россия в итоговом рейтинге заняла второе место.

Эксперты отметили надежный бюджетный профиль и хорошую инвестиционную позицию — 30%, а также солидный запас международных валютных резервов ЦБ — 587,1 миллиарда. Вероятность дефолта сведена к минимуму. Bloomberg также предрекает России достаточно высокий экономический рост в 2021-м — три процента.
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Низкий госдолг и недооцененный рубль

Особо авторы рейтинга Bloomberg выделяют низкий госдолг — 14% ВВП, меньше всех. Для сравнения: у Южной Кореи, занимающей третью строчку списка, — 42%. Больше всего у Бразилии и Индии — 89 и 72% соответственно. Такой хороший показатель облегчает финансирование бюджетного дефицита заемными средствами.
Еще одно преимущество — недооцененный рубль. Национальная валюта обладает большим потенциалом укрепления. Вместе с Польшей и Мексикой Россия вошла в тройку стран, где большинство инвесторов не ожидает усиления инфляции.
По прогнозам швейцарского банка Сredit Suisse, на восстановление ВВП до уровня 2019 года у России уйдет два года. Столько же — у Германии и Дании, тогда как Великобритании и Италии потребуется около пяти лет.
 
РоссияBloomberg L.P.МВФВсемирный банкЭкономика
 
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