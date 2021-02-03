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В Москве около 80 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в 2021 году
В Москве около 80 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в 2021 году
Около 80 тысяч человек зарегистрировались на сдачу ЕГЭ-2021 в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T08:03
2021-02-03T08:03
2021-02-03T09:06
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Около 80 тысяч человек зарегистрировались на сдачу ЕГЭ-2021 в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Как уточнил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин, в экзаменах примут участие более 68 тысяч выпускников школ этого года и около 12 тысяч выпускников прошлый лет.В департаменте напомнили, что экзамены в этом году пройдут в два периода: основной и дополнительный, проведение досрочного периода отменено. Планируемые сроки проведения основного периода – с 25 мая по 2 июля, дополнительного – с 12 по 17 июля.Одиннадцатиклассникам, которые планируют в этом году поступать в вузы, необходимо будет сдать русский язык (для получения аттестата) и предметы по выбору. Для получения аттестата тем, кто не поступает в вузы, достаточно сдать два предмета в форме государственного выпускного экзамена – русский язык и математику.С 2018 года регистрация на экзамен проходит в электронном виде на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru.
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), москва, общество
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Около 80 тысяч человек зарегистрировались на сдачу ЕГЭ-2021 в Москве
, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"В Москве завершилась регистрация на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Около 80 тысяч человек зарегистрировались на участие в государственной итоговой аттестации 2021 года", - сообщили в департаменте.
Как уточнил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин, в экзаменах примут участие более 68 тысяч выпускников школ этого года и около 12 тысяч выпускников прошлый лет.
В департаменте напомнили, что экзамены в этом году пройдут в два периода: основной и дополнительный, проведение досрочного периода отменено. Планируемые сроки проведения основного периода – с 25 мая по 2 июля, дополнительного – с 12 по 17 июля.
Одиннадцатиклассникам, которые планируют в этом году поступать в вузы, необходимо будет сдать русский язык (для получения аттестата) и предметы по выбору. Для получения аттестата тем, кто не поступает в вузы, достаточно сдать два предмета в форме государственного выпускного экзамена – русский язык и математику.
С 2018 года регистрация на экзамен проходит в электронном виде на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru.
"Не позднее чем за две недели до начала экзаменов в личном кабинете на портале участники получат уведомления на экзамены, в которых содержится информация о дате, времени начала экзаменов, адресах мест проведения экзаменов. При организации проведения экзаменов будут соблюдены все меры, направленные на снижение рисков распространения респираторных вирусных инфекций", - рассказали в пресс-службе.