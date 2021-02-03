https://ria.ru/20210203/ege-1595784852.html

В Москве около 80 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в 2021 году

В Москве около 80 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в 2021 году

Около 80 тысяч человек зарегистрировались на сдачу ЕГЭ-2021 в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T08:03

2021-02-03T08:03

2021-02-03T09:06

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Около 80 тысяч человек зарегистрировались на сдачу ЕГЭ-2021 в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Как уточнил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин, в экзаменах примут участие более 68 тысяч выпускников школ этого года и около 12 тысяч выпускников прошлый лет.В департаменте напомнили, что экзамены в этом году пройдут в два периода: основной и дополнительный, проведение досрочного периода отменено. Планируемые сроки проведения основного периода – с 25 мая по 2 июля, дополнительного – с 12 по 17 июля.Одиннадцатиклассникам, которые планируют в этом году поступать в вузы, необходимо будет сдать русский язык (для получения аттестата) и предметы по выбору. Для получения аттестата тем, кто не поступает в вузы, достаточно сдать два предмета в форме государственного выпускного экзамена – русский язык и математику.С 2018 года регистрация на экзамен проходит в электронном виде на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

https://ria.ru/20210125/putin-1594478295.html

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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), москва, общество