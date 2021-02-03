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Эксперты рассказали, как ограничения изменят спрос на отдых в Дубае
Эксперты рассказали, как ограничения изменят спрос на отдых в Дубае
Туроператоры оценили влияние новых антиковидных мер в Дубае на интерес россиян к этому направлению, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:40
2021-02-03T17:40
2021-02-03T17:40
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
отели
туризм
дубай
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Туроператоры оценили влияние новых антиковидных мер в Дубае на интерес россиян к этому направлению, сообщает АТОР.Со 2 февраля и до конца текущего месяца эмират объявил о введении новых ограничений из-за COVID-19, которые затрагивают и турсектор. Так, отели, пляжи, бассейны, торговые центры могут работать на 70 процентов от максимальной вместимости.Эксперты считают, что ужесточение правил существенно не повлияет на спрос отдыхающих. Во-первых, ограничения по числу посетителей ресторанов и магазинов, пусть и менее жесткие, действовали и раньше. "Туристы уже к ним привыкли, многие отдыхают в пляжных гостиницах и пользуются их инфраструктурой. Экскурсии пока все проводятся, как и ранее, однако интерес к ним снизился по сравнению с прошлым годом", — рассказал представитель крупного туроператора.Фактором, действительно влияющим на продажи, эксперты считают недавнее требование к сроку действия ПЦР-теста на коронавирус: его нужно сделать за 72, а не за 96 часов до прибытия. Туроператоры отмечают, что нововведение осложняет путешествие в Дубай туристам из регионов, для которых важен каждый час действия справки об отрицательном результате анализа.Ограничения не должны способствовать росту цен в гостиницах, говорят участники рынка. "Многие отели эмирата и сейчас не заполнены на 70 процентов, из-за антикоронавирусных мер турпоток в эмират заметно ниже, чем до пандемии", — сообщила представитель крупного туроператора. Средняя загрузка гостиниц достигает 30 процентов, поскольку сокращено авиасообщение с Великобританией, Израилем и Германией.Впрочем, если из оборота нужно будет убрать треть комнат, отели могут отказаться от продажи стандартных вариантов размещения, сосредоточившись на более дорогих номерах-люкс, опасаются участники рынка.
https://ria.ru/20210202/oae-1595653820.html
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, отели, дубай, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, великобритания, германия, оаэ, израиль
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Туроператоры оценили влияние новых антиковидных мер в Дубае на интерес россиян к этому направлению, сообщает
АТОР.
Со 2 февраля и до конца текущего месяца эмират объявил
о введении новых ограничений из-за COVID-19, которые затрагивают и турсектор. Так, отели, пляжи, бассейны, торговые центры могут работать на 70 процентов от максимальной вместимости.
Эксперты считают, что ужесточение правил существенно не повлияет на спрос отдыхающих. Во-первых, ограничения по числу посетителей ресторанов и магазинов, пусть и менее жесткие, действовали и раньше. "Туристы уже к ним привыкли, многие отдыхают в пляжных гостиницах и пользуются их инфраструктурой. Экскурсии пока все проводятся, как и ранее, однако интерес к ним снизился по сравнению с прошлым годом", — рассказал представитель крупного туроператора.
Фактором, действительно влияющим на продажи, эксперты считают недавнее требование к сроку действия ПЦР-теста на коронавирус: его нужно сделать за 72, а не за 96 часов до прибытия. Туроператоры отмечают, что нововведение осложняет путешествие в Дубай туристам из регионов, для которых важен каждый час действия справки об отрицательном результате анализа.
Ограничения не должны способствовать росту цен в гостиницах, говорят участники рынка. "Многие отели эмирата и сейчас не заполнены на 70 процентов, из-за антикоронавирусных мер турпоток в эмират заметно ниже, чем до пандемии", — сообщила представитель крупного туроператора. Средняя загрузка гостиниц достигает 30 процентов, поскольку сокращено авиасообщение с Великобританией, Израилем и Германией.
Впрочем, если из оборота нужно будет убрать треть комнат, отели могут отказаться от продажи стандартных вариантов размещения, сосредоточившись на более дорогих номерах-люкс, опасаются участники рынка.