https://ria.ru/20210203/dubay-1595854243.html

Эксперты рассказали, как ограничения изменят спрос на отдых в Дубае

Эксперты рассказали, как ограничения изменят спрос на отдых в Дубае

Туроператоры оценили влияние новых антиковидных мер в Дубае на интерес россиян к этому направлению, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:40

2021-02-03T17:40

2021-02-03T17:40

куда можно лететь

коронавирус covid-19

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туризм

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туризм

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новости - туризм

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Туроператоры оценили влияние новых антиковидных мер в Дубае на интерес россиян к этому направлению, сообщает АТОР.Со 2 февраля и до конца текущего месяца эмират объявил о введении новых ограничений из-за COVID-19, которые затрагивают и турсектор. Так, отели, пляжи, бассейны, торговые центры могут работать на 70 процентов от максимальной вместимости.Эксперты считают, что ужесточение правил существенно не повлияет на спрос отдыхающих. Во-первых, ограничения по числу посетителей ресторанов и магазинов, пусть и менее жесткие, действовали и раньше. "Туристы уже к ним привыкли, многие отдыхают в пляжных гостиницах и пользуются их инфраструктурой. Экскурсии пока все проводятся, как и ранее, однако интерес к ним снизился по сравнению с прошлым годом", — рассказал представитель крупного туроператора.Фактором, действительно влияющим на продажи, эксперты считают недавнее требование к сроку действия ПЦР-теста на коронавирус: его нужно сделать за 72, а не за 96 часов до прибытия. Туроператоры отмечают, что нововведение осложняет путешествие в Дубай туристам из регионов, для которых важен каждый час действия справки об отрицательном результате анализа.Ограничения не должны способствовать росту цен в гостиницах, говорят участники рынка. "Многие отели эмирата и сейчас не заполнены на 70 процентов, из-за антикоронавирусных мер турпоток в эмират заметно ниже, чем до пандемии", — сообщила представитель крупного туроператора. Средняя загрузка гостиниц достигает 30 процентов, поскольку сокращено авиасообщение с Великобританией, Израилем и Германией.Впрочем, если из оборота нужно будет убрать треть комнат, отели могут отказаться от продажи стандартных вариантов размещения, сосредоточившись на более дорогих номерах-люкс, опасаются участники рынка.

https://ria.ru/20210202/oae-1595653820.html

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