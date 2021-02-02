https://ria.ru/20210202/oae-1595653820.html

ОАЭ снова расширяют ограничения для туристов

ОАЭ снова расширяют ограничения для туристов

В Дубае со 2 февраля введены новые "антиковидные" меры для туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:10

2021-02-02T13:10

2021-02-02T13:10

куда можно лететь

туристы

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

оаэ

дубай (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155988/18/1559881813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1768d556f7e957004269b8ba44a6f995.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Дубае со 2 февраля введены новые "антиковидные" меры для туристов, сообщает АТОР.По сообщению Высшего комитета Дубая по управлению кризисами и стихийными бедствиями, ограничения продлятся до конца февраля.В частности, гостиницы, бассейны, пляжи и торговые центры могут быть заполнены максимум на 70 процентов от общей вместимости.Число посетителей в кинотеатрах и на спортивных объектах не должно превышать 50 процентов от максимального.Пабы и бары должны прекратить свою работу, а ресторанам и кафе предписано закрываться не позднее часа ночи. В этих помещениях теперь запрещено проведение развлекательных мероприятий.Кроме того, власти намерены усилить контроль за строгим соблюдением социальной дистанции и ношением масок.В комитете подчеркнули, что новые решения были приняты в ответ на рост заболеваемости COVID-19. За последние сутки Минздрав страны зарегистрировал 2730 новых случаев коронавируса."Наказания будут строго налагаться на всех, кто будет признан представляющим риск для здоровья населения, сознательно игнорируя превентивные меры или не соблюдая их должным образом", — говорится в заявлении организации.

https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html

https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html

оаэ

дубай (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, оаэ, дубай (город)