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Туризм
https://ria.ru/20210202/oae-1595653820.html
ОАЭ снова расширяют ограничения для туристов
ОАЭ снова расширяют ограничения для туристов
В Дубае со 2 февраля введены новые "антиковидные" меры для туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:10
2021-02-02T13:10
куда можно лететь
туристы
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Дубае со 2 февраля введены новые "антиковидные" меры для туристов, сообщает АТОР.По сообщению Высшего комитета Дубая по управлению кризисами и стихийными бедствиями, ограничения продлятся до конца февраля.В частности, гостиницы, бассейны, пляжи и торговые центры могут быть заполнены максимум на 70 процентов от общей вместимости.Число посетителей в кинотеатрах и на спортивных объектах не должно превышать 50 процентов от максимального.Пабы и бары должны прекратить свою работу, а ресторанам и кафе предписано закрываться не позднее часа ночи. В этих помещениях теперь запрещено проведение развлекательных мероприятий.Кроме того, власти намерены усилить контроль за строгим соблюдением социальной дистанции и ношением масок.В комитете подчеркнули, что новые решения были приняты в ответ на рост заболеваемости COVID-19. За последние сутки Минздрав страны зарегистрировал 2730 новых случаев коронавируса."Наказания будут строго налагаться на всех, кто будет признан представляющим риск для здоровья населения, сознательно игнорируя превентивные меры или не соблюдая их должным образом", — говорится в заявлении организации.
https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html
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куда можно лететь, туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, оаэ, дубай (город)

ОАЭ снова расширяют ограничения для туристов

13:10 02.02.2021
 
© Depositphotos / cherkasВерблюды в Дубае, ОАЭ
Верблюды в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Depositphotos / cherkas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Дубае со 2 февраля введены новые "антиковидные" меры для туристов, сообщает АТОР.
По сообщению Высшего комитета Дубая по управлению кризисами и стихийными бедствиями, ограничения продлятся до конца февраля.
В частности, гостиницы, бассейны, пляжи и торговые центры могут быть заполнены максимум на 70 процентов от общей вместимости.
Число посетителей в кинотеатрах и на спортивных объектах не должно превышать 50 процентов от максимального.
Пабы и бары должны прекратить свою работу, а ресторанам и кафе предписано закрываться не позднее часа ночи. В этих помещениях теперь запрещено проведение развлекательных мероприятий.
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Кроме того, власти намерены усилить контроль за строгим соблюдением социальной дистанции и ношением масок.
В комитете подчеркнули, что новые решения были приняты в ответ на рост заболеваемости COVID-19. За последние сутки Минздрав страны зарегистрировал 2730 новых случаев коронавируса.
"Наказания будут строго налагаться на всех, кто будет признан представляющим риск для здоровья населения, сознательно игнорируя превентивные меры или не соблюдая их должным образом", — говорится в заявлении организации.
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Туризмкуда можно лететьтуристыКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмОАЭДубай (город)
 
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