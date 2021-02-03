https://ria.ru/20210203/dialog-1595874869.html

Австрия призвала не увязывать "Северный поток — 2" с делом Навального

Австрия призвала не увязывать "Северный поток — 2" с делом Навального

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против увязки санкций Евросоюза в отношении России из-за дела Алексея Навального с проектом "Северный поток 2". РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:53

2021-02-03T15:53

2021-02-03T17:01

замена условного срока навального

александер шалленберг

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

штеффен зайберт

ив роше

алексей навальный

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дания

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ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против увязки санкций Евросоюза в отношении России из-за дела Алексея Навального с проектом "Северный поток 2".По его словам, это совершенно разные вещи."Я думаю, здесь (в ситуации с Навальным - ред.) мы проводим четкую линию, защищая наши ценности, представляя их в мире. Но одновременно нужен диалог с Россией", - заявил Шалленберг."У нас много таких областей. Подумайте, например, об энергоснабжении, где мы с русскими на протяжении многих лет доверительно сотрудничаем", - добавил он.В среду с аналогичным заявлением выступила Германия. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что позиция правительства Германии по "Северному потоку 2" остается неизменной. Ранее правительство ФРГ неоднократно заявляло, что считает проект "Северный поток 2" коммерческим, а не политическим, поэтому его необходимо завершить.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить Навального. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии ранее большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

германия

дания

сша

россия

австрия

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