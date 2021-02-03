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Российское посольство обвинило МИД Чехии в двойных стандартах
Российское посольство обвинило МИД Чехии в двойных стандартах
Посольство России в Праге прокомментировало вызов главы дипмиссии Александра Змеевского в МИД Чехии в связи с решением российского суда по Алексею Навальному и... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T23:14
2021-02-03T23:59
замена условного срока навального
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
джулиан ассанж
москва
сша
россия
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ПРАГА, 3 фев — РИА Новости. Посольство России в Праге прокомментировало вызов главы дипмиссии Александра Змеевского в МИД Чехии в связи с решением российского суда по Алексею Навальному и указало на проявление двойных стандартов со стороны чешских дипломатов.Известно, что на встрече со Змеевским замминистра иностранных дел Чехии Алеш Хмеларж выразил протест против судебного решения, заявил, что Прага считает его политически мотивированным и призвал к немедленному освобождению Навального.В связи с этим в посольстве сообщили, что указали чешским партнерам на недопустимость вмешательства во внутренние дела России. Там сообщили, что передали представителю МИД Чехии документ с подробной хронологией событий вокруг россиянина.В вопросах прав человека Россия действует в рамках национального законодательства и в соответствии с международными обязательствами, подчеркнули в посольстве.Там добавили, что считают неприемлемым применение двойных стандартов в подходах к вопросу соблюдения прав человека в разных странах. В частности, представителю МИД Чехии был задан вопрос о том, поинтересовались, выражали ли в Праге озабоченность судьбой преследуемого Вашингтоном по политическим мотивам известного правозащитника Джулиана Ассанжа, которому в Великобритании отказано в освобождении под залог и которому в случае реальной выдачи в США может грозить вынесение смертного приговора.Накануне Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше". Согласно приговору он должен отсидеть в колонии общего режима 3,5 года, но осужденному зачтут время, проведенное под домашним арестом, по формуле "день за день".После оглашения решения власти США, Германии, Франции, Великобритании, других стран, а также представители европейских институтов призвали Москву освободить Навального. В ответ МИД посоветовал иностранным политикам заняться делами своих государств и уважать международное право.Российские суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом, по данным ведомства, осужденный за последние три года почти 60 раз вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции. Также он получал административные штрафы и аресты. Все эти факты по закону грозят отменой условного срока.В прошлом году в России условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.В 2017 году ЕСПЧ не признал дело "Ив Роше" политически мотивированным, но присудил Навальному компенсацию за домашний арест, которую власти России выплатили.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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замена условного срока навального, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, джулиан ассанж, москва, сша, россия, мид чехии, чехия, прага, в мире

Российское посольство обвинило МИД Чехии в двойных стандартах

23:14 03.02.2021 (обновлено: 23:59 03.02.2021)
 
© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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ПРАГА, 3 фев — РИА Новости. Посольство России в Праге прокомментировало вызов главы дипмиссии Александра Змеевского в МИД Чехии в связи с решением российского суда по Алексею Навальному и указало на проявление двойных стандартов со стороны чешских дипломатов.
Известно, что на встрече со Змеевским замминистра иностранных дел Чехии Алеш Хмеларж выразил протест против судебного решения, заявил, что Прага считает его политически мотивированным и призвал к немедленному освобождению Навального.
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В связи с этим в посольстве сообщили, что указали чешским партнерам на недопустимость вмешательства во внутренние дела России.

"Решительно отвергнуты спекуляции о якобы имеющейся политической подоплеке принятого в отношении него (Навального) вердикта российского суда. Попытки оказывать давление на работу судебных властей в нашей стране из-за рубежа не можем рассматривать иначе, как недружественные действия, нарушающие международно-правовые нормы", — говорится в комментарии.

Там сообщили, что передали представителю МИД Чехии документ с подробной хронологией событий вокруг россиянина.
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В вопросах прав человека Россия действует в рамках национального законодательства и в соответствии с международными обязательствами, подчеркнули в посольстве.
Там добавили, что считают неприемлемым применение двойных стандартов в подходах к вопросу соблюдения прав человека в разных странах. В частности, представителю МИД Чехии был задан вопрос о том, поинтересовались, выражали ли в Праге озабоченность судьбой преследуемого Вашингтоном по политическим мотивам известного правозащитника Джулиана Ассанжа, которому в Великобритании отказано в освобождении под залог и которому в случае реальной выдачи в США может грозить вынесение смертного приговора.
"Вызывает вопросы и отсутствие реакции Праги на действия органов правопорядка при разгоне демонстраций в США, Франции, Нидерландах, Германии и в самой Чехии. Напомнили о факте применения силы чешскими полицейскими в отношении участников митинга на Староместской площади в октябре 2020 года, выражавших свою гражданскую позицию. Порекомендовали чешской стороне сконцентрироваться на решении собственных проблем в правочеловеческой сфере, на которые Праге неоднократно указывалось, в том числе на профильных международных площадках", — заключили в посольстве.
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Накануне Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше". Согласно приговору он должен отсидеть в колонии общего режима 3,5 года, но осужденному зачтут время, проведенное под домашним арестом, по формуле "день за день".
После оглашения решения власти США, Германии, Франции, Великобритании, других стран, а также представители европейских институтов призвали Москву освободить Навального. В ответ МИД посоветовал иностранным политикам заняться делами своих государств и уважать международное право.
Российские суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом, по данным ведомства, осужденный за последние три года почти 60 раз вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции. Также он получал административные штрафы и аресты. Все эти факты по закону грозят отменой условного срока.
В прошлом году в России условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
В 2017 году ЕСПЧ не признал дело "Ив Роше" политически мотивированным, но присудил Навальному компенсацию за домашний арест, которую власти России выплатили.
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