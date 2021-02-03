https://ria.ru/20210203/chekhiya-1595937205.html

Российское посольство обвинило МИД Чехии в двойных стандартах

Российское посольство обвинило МИД Чехии в двойных стандартах

Посольство России в Праге прокомментировало вызов главы дипмиссии Александра Змеевского в МИД Чехии в связи с решением российского суда по Алексею Навальному и... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T23:14

2021-02-03T23:14

2021-02-03T23:59

замена условного срока навального

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

джулиан ассанж

москва

сша

россия

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ПРАГА, 3 фев — РИА Новости. Посольство России в Праге прокомментировало вызов главы дипмиссии Александра Змеевского в МИД Чехии в связи с решением российского суда по Алексею Навальному и указало на проявление двойных стандартов со стороны чешских дипломатов.Известно, что на встрече со Змеевским замминистра иностранных дел Чехии Алеш Хмеларж выразил протест против судебного решения, заявил, что Прага считает его политически мотивированным и призвал к немедленному освобождению Навального.В связи с этим в посольстве сообщили, что указали чешским партнерам на недопустимость вмешательства во внутренние дела России. Там сообщили, что передали представителю МИД Чехии документ с подробной хронологией событий вокруг россиянина.В вопросах прав человека Россия действует в рамках национального законодательства и в соответствии с международными обязательствами, подчеркнули в посольстве.Там добавили, что считают неприемлемым применение двойных стандартов в подходах к вопросу соблюдения прав человека в разных странах. В частности, представителю МИД Чехии был задан вопрос о том, поинтересовались, выражали ли в Праге озабоченность судьбой преследуемого Вашингтоном по политическим мотивам известного правозащитника Джулиана Ассанжа, которому в Великобритании отказано в освобождении под залог и которому в случае реальной выдачи в США может грозить вынесение смертного приговора.Накануне Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше". Согласно приговору он должен отсидеть в колонии общего режима 3,5 года, но осужденному зачтут время, проведенное под домашним арестом, по формуле "день за день".После оглашения решения власти США, Германии, Франции, Великобритании, других стран, а также представители европейских институтов призвали Москву освободить Навального. В ответ МИД посоветовал иностранным политикам заняться делами своих государств и уважать международное право.Российские суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом, по данным ведомства, осужденный за последние три года почти 60 раз вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции. Также он получал административные штрафы и аресты. Все эти факты по закону грозят отменой условного срока.В прошлом году в России условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.В 2017 году ЕСПЧ не признал дело "Ив Роше" политически мотивированным, но присудил Навальному компенсацию за домашний арест, которую власти России выплатили.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

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