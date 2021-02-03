https://ria.ru/20210203/borodina-1595883671.html
Бородина пояснила слова про россиян с зарплатой в 20 тысяч рублей
Бородина пояснила слова про россиян с зарплатой в 20 тысяч рублей
После того, как Ксению Бородину раскритиковали в Instagram за пост о том, что мало зарабатывающие люди сами выбрали такую зарплату, телеведущая в сторис... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T17:29
2021-02-03T17:29
2021-02-03T17:29
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. После того, как Ксению Бородину раскритиковали в Instagram за пост о том, что мало зарабатывающие люди сами выбрали такую зарплату, телеведущая в сторис попыталась объяснить свои слова.Она рассказала, что все началось с сообщения неизвестной женщины, которая в грубой форме обратилась к Бородиной и заявила, что бывшая ведущая проекта "Дома-2" "зажралась", а у нее зарплата всего "20 тысяч рублей".Этой истории Ксения и посвятила пост, который вызвал большой резонанс в Сети.У подписчиков мнения разделились. Кто-то посчитал слова Бородиной мотивирующими, но при этом многие не согласились с ее позицией и раскритиковали телеведущую за неуважительный текст.Телеведущая также добавила, что не переживает из-за негатива, который обрушился на нее со стороны пользователей и СМИ. "Я уже с такой броней", — заверила она, подчеркнув, что считает публикацию удачной.
https://ria.ru/20210203/zarplata-1595782185.html
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деньги, знаменитости, звезды, ксения бородина
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
После того, как Ксению Бородину раскритиковали
в Instagram за пост о том, что мало зарабатывающие люди сами выбрали такую зарплату, телеведущая в сторис попыталась объяснить свои слова.
Она рассказала, что все началось с сообщения неизвестной женщины, которая в грубой форме обратилась к Бородиной и заявила, что бывшая ведущая проекта "Дома-2" "зажралась", а у нее зарплата всего "20 тысяч рублей".
Этой истории Ксения и посвятила пост, который вызвал большой резонанс в Сети.
У подписчиков мнения разделились. Кто-то посчитал слова Бородиной мотивирующими, но при этом многие не согласились с ее позицией и раскритиковали телеведущую за неуважительный текст.
"Я знаю, что такое зарабатывать. Поэтому не обвинила людей, которые зарабатывают 20 тысяч, что они дураки. Я сказала: не пишите мне, если вы зарабатываете 20 тысяч, и не выливайте свои гнев и агрессию на меня. Я в этом не виновата. Это лично ваш выбор", — пояснила свою позицию Бородина.
Телеведущая также добавила, что не переживает из-за негатива, который обрушился на нее со стороны пользователей и СМИ. "Я уже с такой броней", — заверила она, подчеркнув, что считает публикацию удачной.