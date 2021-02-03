https://ria.ru/20210203/borodina-1595883671.html

Бородина пояснила слова про россиян с зарплатой в 20 тысяч рублей

Бородина пояснила слова про россиян с зарплатой в 20 тысяч рублей

После того, как Ксению Бородину раскритиковали в Instagram за пост о том, что мало зарабатывающие люди сами выбрали такую зарплату, телеведущая в сторис... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:29

2021-02-03T17:29

2021-02-03T17:29

деньги

шоубиз

знаменитости

звезды

ксения бородина

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. После того, как Ксению Бородину раскритиковали в Instagram за пост о том, что мало зарабатывающие люди сами выбрали такую зарплату, телеведущая в сторис попыталась объяснить свои слова.Она рассказала, что все началось с сообщения неизвестной женщины, которая в грубой форме обратилась к Бородиной и заявила, что бывшая ведущая проекта "Дома-2" "зажралась", а у нее зарплата всего "20 тысяч рублей".Этой истории Ксения и посвятила пост, который вызвал большой резонанс в Сети.У подписчиков мнения разделились. Кто-то посчитал слова Бородиной мотивирующими, но при этом многие не согласились с ее позицией и раскритиковали телеведущую за неуважительный текст.Телеведущая также добавила, что не переживает из-за негатива, который обрушился на нее со стороны пользователей и СМИ. "Я уже с такой броней", — заверила она, подчеркнув, что считает публикацию удачной.

https://ria.ru/20210203/zarplata-1595782185.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деньги, знаменитости, звезды, ксения бородина