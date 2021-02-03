В Москве десять больниц для пациентов с COVID вернутся к обычному режиму
12:17 03.02.2021 (обновлено: 12:27 03.02.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Десять московских больниц, перепрофилированных для пациентов с коронавирусом, на 3,2 тысячи возвращаются к обычному режиму работы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С сегодняшнего дня 10 стационаров на 3,2 тысячи коек, оказывающих помощь больным COVID-19, возвращаются к своей обычной работе. Также прекращают прием пациентов с коронавирусом родеры (временные клиники) на территории 11 ковидных больниц общим фондом 1,3 тысячи коек",- сообщила Ракова.
Среди 10 больниц: городская больница имени Мухина, научно-практический центр имени Логинова, научно-практический центр борьбы с туберкулезом, больница №17, Морозовская больница, два корпуса первого МГМУ имени Сеченова, центральная клиническая больница "РЖД-Медицина", медико-санитарная часть МВД, больница РАН и научно-клинический центр ФМБА.
Ракова отметила, что в ближайшее время в клиниках будет проводиться специализированная санитарная обработка, весь персонал больниц пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию.
В соответствии с временным стандартом госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Койки в палатах будут установлены с увеличенными расстоянием.
На прошлой неделе к стандартной работе вернулись больницы имени Иноземцева, имени Юдина, №51, 2 корпуса больницы имени Спасокукоцкого и Научно-практический центр наркологии.
В Москве продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", в АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.