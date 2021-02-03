https://ria.ru/20210203/bolnitsy-1595822112.html

В Москве десять больниц для пациентов с COVID вернутся к обычному режиму

В Москве десять больниц для пациентов с COVID вернутся к обычному режиму

Десять московских больниц, перепрофилированных для пациентов с коронавирусом, на 3,2 тысячи возвращаются к обычному режиму работы, сообщила журналистам... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:17

2021-02-03T12:17

2021-02-03T12:27

коммунарка (москва)

алексей мухин

российская академия наук

первый мгму имени сеченова

владислав иноземцев

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Десять московских больниц, перепрофилированных для пациентов с коронавирусом, на 3,2 тысячи возвращаются к обычному режиму работы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Среди 10 больниц: городская больница имени Мухина, научно-практический центр имени Логинова, научно-практический центр борьбы с туберкулезом, больница №17, Морозовская больница, два корпуса первого МГМУ имени Сеченова, центральная клиническая больница "РЖД-Медицина", медико-санитарная часть МВД, больница РАН и научно-клинический центр ФМБА.Ракова отметила, что в ближайшее время в клиниках будет проводиться специализированная санитарная обработка, весь персонал больниц пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию.В соответствии с временным стандартом госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Койки в палатах будут установлены с увеличенными расстоянием.На прошлой неделе к стандартной работе вернулись больницы имени Иноземцева, имени Юдина, №51, 2 корпуса больницы имени Спасокукоцкого и Научно-практический центр наркологии.В Москве продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", в АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210203/vaktsinatsiya-1595810195.html

коммунарка (москва)

москва

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коммунарка (москва), алексей мухин, российская академия наук, первый мгму имени сеченова, владислав иноземцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество