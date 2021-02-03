https://ria.ru/20210203/aviabilety-1595812903.html

У россиян резко вырос интерес к авиабилетам в Грецию и Сингапур

У россиян резко вырос интерес к авиабилетам в Грецию и Сингапур

Число поисков авиабилетов в Грецию выросло в 2,5 раза, а в Сингапур — в семь раз, это произошло на фоне новостей о том, что Россия возобновляет авиасообщение с... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:24

2021-02-03T12:24

2021-02-03T12:24

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Число поисков авиабилетов в Грецию выросло в 2,5 раза, а в Сингапур — в семь раз, это произошло на фоне новостей о том, что Россия возобновляет авиасообщение с этими странами, сообщает Туту.ру.Перелеты начнутся 8 февраля. Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю. Цены на прямые перелеты из российской столицы в греческую в феврале начинаются от 9,1 тысячи рублей (в одну сторону). Также в продаже есть варианты с пересадками (например, в Стамбуле), их стоимость на этот месяц — от десяти тысяч рублей (в одну сторону).Россиян сейчас пускают в Грецию, но только воздушным путем и с ограничением — до 500 человек в неделю. Прилет возможен только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона. Еще одно условие — наличие справки на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до поездки. В воздушных гаванях возможно выборочное тестирование пассажиров. Помимо этого, гостям, за исключением лиц, следующих через эту страну с транзитной целью, необходимо не позднее чем за день до прилета заполнить специальную форму PLF (passenger locator form), в которой нужно указать предыдущие поездки, срок и адрес пребывания в Греции, а также получить на электронную почту подтверждение с QR-кодом. Его надо будет сохранить на мобильный телефон или иметь при себе в распечатанном виде. Наличие этих данных будет при посадке проверять авиакомпания. Всем пассажирам, прилетающим в Грецию, необходимо пройти обязательную самоизоляцию в течение семи дней по месту пребывания, которое указывается в форме PLF. Интерес к Сингапуру резко вырос 29 января, когда билеты туда искали почти в семь раз чаще, чем в среднем за предыдущие 60 дней. Но уже к 30 января число запросов вернулось к прежнему уровню. Скорее всего, дело в том, что въезжать в это государство сейчас могут лишь отдельные категории россиян, граждане некоторых стран ЮВА, Сингапура и обладатели ВНЖ. Его посещение с целью туризма запрещено. Для российских путешественников возможен транзит через это государство. При этом пассажиры должны иметь медицинскую справку на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Билеты на прямые рейсы в Сингапур из Москвы в феврале стоят от 42 тысяч рублей за перелет в одну сторону.

https://ria.ru/20210128/vizy-1594828300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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