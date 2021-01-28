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https://ria.ru/20210128/aviasoobschenie-1595042477.html
Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами
Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами
С 8 февраля Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с SARS-CoV-2. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-28T21:33
2021-01-29T06:34
туризм
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туристы
новости - туризм
здоровье
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. С 8 февраля Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с SARS-CoV-2.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса на территории страны."По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва — Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва — Сингапур, три рейса в неделю)", — говорится в сообщении.Накануне возобновили авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Теперь авиакомпании смогут выполнять рейсы Москва — Ханой (два раза в неделю), Москва — Дели (два раза в неделю), Москва — Хельсинки (два раза в неделю), Санкт-Петербург — Хельсинки (два раза в неделю), Москва — Доха (три раза в неделю).С августа Россия начала постепенно открывать границы. Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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куда можно лететь, туристы, новости - туризм, здоровье, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, сингапур (страна), греция

Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами

21:33 28.01.2021 (обновлено: 06:34 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. С 8 февраля Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с SARS-CoV-2.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса на территории страны.
"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва — Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва — Сингапур, три рейса в неделю)", — говорится в сообщении.
Накануне возобновили авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Теперь авиакомпании смогут выполнять рейсы Москва — Ханой (два раза в неделю), Москва — Дели (два раза в неделю), Москва — Хельсинки (два раза в неделю), Санкт-ПетербургХельсинки (два раза в неделю), Москва — Доха (три раза в неделю).
С августа Россия начала постепенно открывать границы. Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Туризмкуда можно лететьтуристыНовости - ТуризмЗдоровьеПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваСингапур (страна)Греция
 
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