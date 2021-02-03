https://ria.ru/20210203/arktika-1595802020.html

В МИД не увидели угрозы в деятельности Китая в Арктике

В МИД не увидели угрозы в деятельности Китая в Арктике

Деятельность Китая в арктическом регионе не представляет угрозу, страна, скорее, выступает хорошим примером поведения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:33

2021-02-03T10:33

2021-02-03T12:35

николай корчунов

арктика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

арктический совет

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155817/27/1558172716_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_abe3c388441f69ccc6eb1b317670f301.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Деятельность Китая в арктическом регионе не представляет угрозу, страна, скорее, выступает хорошим примером поведения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.Как заявил высокопоставленный дипломат, действия Китая в контексте Арктики - "хороший пример для других внерегиональных стран". "В арктической Белой книге Китая выражается заинтересованность в сотрудничестве с арктическими государствами на принципах уважения их суверенитета. Соответственно оснований утверждать о якобы угрозах, связанных с усилением активности Китая в высоких широтах, у нас нет",- сказал Корчунов.Он отметил, что Китай в качестве наблюдателя Арктического совета вносит конструктивный вклад в его работу.Читайте полный текст интервью Николая Корчунова >>

https://ria.ru/20201024/arktika-1581294116.html

арктика

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай корчунов, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), арктический совет, китай, в мире