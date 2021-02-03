В МИД не увидели угрозы в деятельности Китая в Арктике
10:33 03.02.2021 (обновлено: 12:35 03.02.2021)
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Деятельность Китая в арктическом регионе не представляет угрозу, страна, скорее, выступает хорошим примером поведения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.
"В последнее время Китай много критикуют за повышенный интерес к арктическому региону, говорят о якобы имеющихся со стороны Пекина угрозах. Вместе с тем, стоит заметить, что эта неарктическая страна воздерживается от военной деятельности в арктическом регионе, тем самым содействуя сохранению в регионе низкой напряженности и конструктивной атмосферы для взаимодействия", - сказал Корчунов в интервью РИА Новости.
Как заявил высокопоставленный дипломат, действия Китая в контексте Арктики - "хороший пример для других внерегиональных стран". "В арктической Белой книге Китая выражается заинтересованность в сотрудничестве с арктическими государствами на принципах уважения их суверенитета. Соответственно оснований утверждать о якобы угрозах, связанных с усилением активности Китая в высоких широтах, у нас нет",- сказал Корчунов.
Он отметил, что Китай в качестве наблюдателя Арктического совета вносит конструктивный вклад в его работу.
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