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В МИД не увидели угрозы в деятельности Китая в Арктике
В МИД не увидели угрозы в деятельности Китая в Арктике
Деятельность Китая в арктическом регионе не представляет угрозу, страна, скорее, выступает хорошим примером поведения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:33
2021-02-03T12:35
николай корчунов
арктика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
арктический совет
китай
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Деятельность Китая в арктическом регионе не представляет угрозу, страна, скорее, выступает хорошим примером поведения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.Как заявил высокопоставленный дипломат, действия Китая в контексте Арктики - "хороший пример для других внерегиональных стран". "В арктической Белой книге Китая выражается заинтересованность в сотрудничестве с арктическими государствами на принципах уважения их суверенитета. Соответственно оснований утверждать о якобы угрозах, связанных с усилением активности Китая в высоких широтах, у нас нет",- сказал Корчунов.Он отметил, что Китай в качестве наблюдателя Арктического совета вносит конструктивный вклад в его работу.Читайте полный текст интервью Николая Корчунова &gt;&gt;
https://ria.ru/20201024/arktika-1581294116.html
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николай корчунов, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), арктический совет, китай, в мире

В МИД не увидели угрозы в деятельности Китая в Арктике

10:33 03.02.2021 (обновлено: 12:35 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Вера КостамоАйсберг в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа
Айсберг в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Вера Костамо
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Деятельность Китая в арктическом регионе не представляет угрозу, страна, скорее, выступает хорошим примером поведения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.
"В последнее время Китай много критикуют за повышенный интерес к арктическому региону, говорят о якобы имеющихся со стороны Пекина угрозах. Вместе с тем, стоит заметить, что эта неарктическая страна воздерживается от военной деятельности в арктическом регионе, тем самым содействуя сохранению в регионе низкой напряженности и конструктивной атмосферы для взаимодействия", - сказал Корчунов в интервью РИА Новости.
Как заявил высокопоставленный дипломат, действия Китая в контексте Арктики - "хороший пример для других внерегиональных стран". "В арктической Белой книге Китая выражается заинтересованность в сотрудничестве с арктическими государствами на принципах уважения их суверенитета. Соответственно оснований утверждать о якобы угрозах, связанных с усилением активности Китая в высоких широтах, у нас нет",- сказал Корчунов.
Он отметил, что Китай в качестве наблюдателя Арктического совета вносит конструктивный вклад в его работу.
Шпицберген - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября 2020, 03:26
NI призвал США сотрудничать с Россией ради "блокирования" Китая в Арктике
Читайте полный текст интервью Николая Корчунова >>
 
Николай КорчуновАрктикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Арктический советКитайВ мире
 
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