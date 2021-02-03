https://ria.ru/20210203/korchunov-1595724304.html

Николай Корчунов: эскалация в Арктике может вернуть мир к холодной войне

Николай Корчунов: эскалация в Арктике может вернуть мир к холодной войне

Времена холодной войны могут вернуться в Арктику в связи с попытками распространить там зону ответственности НАТО, считает посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T11:00

2021-02-03T11:00

2021-02-03T11:01

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

арктический совет

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595722765_0:167:3158:1944_1920x0_80_0_0_dd611dc625a88a77500e041a6c4cbf30.jpg

Времена холодной войны могут вернуться в Арктику в связи с попытками распространить там зону ответственности НАТО, считает посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов. В интервью РИА Новости он рассказал о том, видит ли Россия угрозу вооруженного конфликта в регионе, может ли Северный морской путь стать открытым для всех судов, и о том, пугает ли Москву активность Китая в Арктике.– Николай Викторович, расскажите о программе грядущего председательства России в Арктическом совете.– Программа российского председательства отражает насущные для Арктического региона темы и сконцентрирована вокруг устойчивого развития региона в сбалансированном сочетании экологического, экономического и социального компонентов.Задачи улучшения качества и условий жизни населения в Арктике, необходимость ее адаптации к климатическим изменениям, угрозы биоразнообразию, экономическое освоение региона, сопровождающееся масштабными проектами по добыче и переработке природных ресурсов, интенсификацией грузоперевозок по Севморпути (СМП) и ростом туризма и торговли, требуют коллективных усилий всех участников арктической "восьмерки". Эти и другие важные для обеспечения устойчивого развития Арктического региона темы будут находиться в центре внимания российского председательства в Арктическом совете в 2021-2023 годах.– Как оценивается накопленный экологический ущерб в Арктике? Насколько он угрожает планете?– С учетом суровых климатических и ледовых условий Арктики, ограничивающих возможности по ведению хозяйственной деятельности, накопленный экологический ущерб в данном регионе в целом существенно ниже, чем в других частях Мирового океана. В этой связи корректнее было бы говорить о том, насколько ситуация на планете угрожает хрупким арктическим экосистемам. Определенный антропогенный след, естественно, имеется и в Арктике. В Российской Федерации и в рамках Арктического совета проводится работа по его минимизации. Она будет продолжена и в период российского председательства в Арктическом совете.– Может ли Арктика стать зоной, свободной от военной активности? Или есть риск развертывания в регионе гонки вооружений?– В Арктике нет проблем, требующих военного решения. Все вопросы могут и должны решаться за столом переговоров. Военные угрозы в регионе оцениваем в целом как относительно низкие. Вместе с тем обращают на себя внимание участившиеся здесь военные учения стран НАТО с привлечением неарктических государств. Наблюдаемая интернационализация военной активности в Арктике в значительной степени вызвана открывающимися в связи с потеплением климата и таянием арктических льдов возможностями освоения минеральных ресурсов, развитием СМП и глобальных транспортных коридоров Крайнего Севера. Тем не менее анализ военной деятельности прибрежных стран позволяет констатировать, что никто в Арктике не готовится к вооруженному конфликту.В то же время есть признаки нарастания конфронтационности и военной эскалации. Об этом свидетельствуют не только повышающаяся военная активность, но и обозначившийся в последнее время переход некоторых стран к политике военного сдерживания, проецированию военной силы на регион и увеличению своей военной инфраструктуры на территории других арктических государств, попытки добиться распространения на Арктику зоны ответственности НАТО. Такое развитие, наряду с пробуксовкой разоруженческих треков и ослабления мер доверия, может отбросить нас на несколько десятилетий назад к временам холодной войны.Прослеживаются попытки некоторых стран перенести свои разногласия с другими государствами и на Арктический регион, что не способствует укреплению международного арктического сотрудничества. О курсе на эскалацию может свидетельствовать и неготовность некоторых арктических государств к многостороннему региональному диалогу по военной линии, а также повысившийся градус обвинительной риторики.В целом, думаю, что будущее Арктики зависит и от того, насколько удачно удастся выстроить международное сотрудничество, потому что арктические проблемы и устойчивое развитие региона требуют коллективных усилий всех стран арктической "восьмерки". Для этого, соответственно, нужно двигаться по всем трекам сотрудничества, включая и военное.– Как в России относятся к идее США о том, что Северный морской путь должен быть открыт для судов и военных кораблей всех стран?– Подобный подход виделся бы попыткой упрощения реальной ситуации в угоду собственным интересам. СМП включает в себя морские пространства с различным статусом, в которых по-разному регулируются вопросы судоходства, в том числе военных кораблей.Плавание судов в акватории СМП осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом о СМП, другими федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.В правовом регулировании плавания судов в акватории СМП особого внимания заслуживает ст. 234 "Покрытые льдом районы" Конвенции 1982 года, согласно которой прибрежные государства имеют право принимать и обеспечивать соблюдение недискриминационных законов и правил по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды с судов в покрытых льдами районах в пределах исключительной экономической зоны. Особо суровые климатические условия в этих районах и наличие льдов, покрывающих такие районы в течение большей части года, создают препятствия либо повышенную опасность для судоходства, а загрязнение морской среды может нанести тяжелый вред экологическому равновесию или необратимо нарушить его. В соответствии с данной нормой в России действует особое регулирование плавания по Северному морскому пути.В целом наращивание военно-морской активности и демонстративные акции отдельных государств в Арктике, в том числе с привлечением внерегиональных игроков, едва ли служат делу укрепления безопасности, мира и сотрудничества в Арктическом регионе.– Когда мы ожидаем ответ на заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике? Чем интересен этот участок и какие у России планы на его счет?– Российская заявка, поданная в 2015 году в Комиссию ООН по границам континентального шельфа, касается подводных пространств площадью порядка 1,2 миллиона квадратных километров, простирающихся более чем на 350 морских миль от побережья. Она охватывает хребет Ломоносова, котловину Подводников и поднятие Менделеева. С учетом результатов исследований, проведенных в 2014 году, в заявку включены также зона Северного полюса и южная оконечность хребта Гаккеля.Первое представление российской заявки в комиссии состоялось 9 февраля 2016 года на пленарном заседании в ходе ее 40-й сессии. Дальнейшая процедура изучения заявок включает рассмотрение их материалов специально созданной для этого из числа членов комиссии подкомиссией.Сроки рассмотрения индивидуальных заявок комиссией зависят во многом от сложности и объема представленных материалов. Масштаб пространств, охваченных российской заявкой, очень велик. В целом процесс ее рассмотрения в подкомиссии находится на продвинутом этапе. При этом, однако, приходится учитывать тот факт, что ввиду тяжелой эпидемиологической обстановки работа комиссии и всех ее подкомиссий с марта 2020 года остается фактически замороженной.– Видит ли Россия угрозу в усилении активности Китая в Арктике?– Мы рассматриваем Китай как одного из стратегических партнеров в Арктике. Китайские компании участвуют в углеводородных проектах на Ямале. Китайские инвесторы контролируют около 30% проекта НОВАТЭКа "Ямал СПГ", а также стали крупнейшими иностранными совладельцами его второго завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2", в котором имеют долю в 20%. Китай – важный инвестор для арктических государств. Его прямые инвестиции в экономику США составляют около 180 миллиардов долларов США, десятки миллиардов долларов он вложил в российскую экономику.Китайская экономика растет несмотря на пандемию. У национальных компаний сохраняется интерес к вхождению в зарубежные проекты. Пекин также заинтересован в диверсификации поставщиков энергоресурсов и транспортных маршрутов.В последнее время Китай много критикуют за повышенный интерес к Арктическому региону, говорят о якобы имеющихся со стороны Пекина угрозах. Вместе с тем стоит заметить, что эта неарктическая страна воздерживается от военной деятельности в Арктическом регионе, тем самым содействуя сохранению в регионе низкой напряженности и конструктивной атмосферы для взаимодействия. Это хороший пример для других внерегиональных стран. В арктической Белой книге Китая выражается заинтересованность в сотрудничестве с арктическими государствами на принципах уважения их суверенитета. Соответственно, оснований утверждать о якобы угрозах, связанных с усилением активности Китая в высоких широтах, у нас нет.В интересах устойчивого развития региона Россия выступает за развитие долгосрочного партнерства с другими странами, включая Китай.Китай с 2013 года является наблюдателем Арктического совета и вносит конструктивный вклад в его работу. Поддерживаем двустороннее взаимодействие с этой страной по арктическим делам, в том числе по линии науки, реализацию совместных инфраструктурных и энергетических проектов, инициатив в сфере туризма и экологии, наращивание грузоперевозок по Северному морскому пути.

https://ria.ru/20201125/poruchenie-1586355338.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/arktika-1590637732.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/mig-31bm-1593318345.html

https://ria.ru/20201125/sevmorput-1586219341.html

https://ria.ru/20201014/shelf-1579705185.html

https://ria.ru/20201026/arktika-1581652454.html

https://ria.ru/20200718/1574497738.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), арктический совет, интервью