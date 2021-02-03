https://ria.ru/20210203/arktika-1595801646.html

В МИД оценили военные угрозы в Арктике

В МИД оценили военные угрозы в Арктике

Россия оценивает военные угрозы в Арктике как относительно низкие: каких-либо проблем, требующих военного решения, на сегодняшний день в регионе нет, заявил в... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:31

2021-02-03T10:31

2021-02-03T12:34

николай корчунов

нато

россия

арктика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия оценивает военные угрозы в Арктике как относительно низкие: каких-либо проблем, требующих военного решения, на сегодняшний день в регионе нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.Вместе с тем российский дипломат обратил внимание на участившиеся в регионе военные учения стран НАТО с привлечением неарктических государства. Такая "интернационализация" военной активности в Арктике, пояснил Корчунов, в значительной степени связана с открывающимися в связи с потеплением климата и таянием арктических льдов возможностями освоения минеральных ресурсов, развитием Северного морского пути и глобальных транспортных коридоров Крайнего Севера."Тем не менее анализ военной деятельности прибрежных стран позволяет констатировать, что никто в Арктике не готовится к вооруженному конфликту", - указал собеседник агентства.Как отмечал ранее Корчунов, военная активность РФ в Арктике не нарушает никаких международных договоров и не создает угрозы для национальной безопасности других стран арктического региона.Читайте полный текст интервью Николая Корчунова >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/arktika-1593249794.html

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николай корчунов, нато, россия, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире