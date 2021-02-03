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В МИД оценили военные угрозы в Арктике
В МИД оценили военные угрозы в Арктике
Россия оценивает военные угрозы в Арктике как относительно низкие: каких-либо проблем, требующих военного решения, на сегодняшний день в регионе нет, заявил в... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:31
2021-02-03T12:34
николай корчунов
нато
россия
арктика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия оценивает военные угрозы в Арктике как относительно низкие: каких-либо проблем, требующих военного решения, на сегодняшний день в регионе нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.Вместе с тем российский дипломат обратил внимание на участившиеся в регионе военные учения стран НАТО с привлечением неарктических государства. Такая "интернационализация" военной активности в Арктике, пояснил Корчунов, в значительной степени связана с открывающимися в связи с потеплением климата и таянием арктических льдов возможностями освоения минеральных ресурсов, развитием Северного морского пути и глобальных транспортных коридоров Крайнего Севера."Тем не менее анализ военной деятельности прибрежных стран позволяет констатировать, что никто в Арктике не готовится к вооруженному конфликту", - указал собеседник агентства.Как отмечал ранее Корчунов, военная активность РФ в Арктике не нарушает никаких международных договоров и не создает угрозы для национальной безопасности других стран арктического региона.Читайте полный текст интервью Николая Корчунова &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/arktika-1593249794.html
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николай корчунов, нато, россия, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

В МИД оценили военные угрозы в Арктике

10:31 03.02.2021 (обновлено: 12:34 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия оценивает военные угрозы в Арктике как относительно низкие: каких-либо проблем, требующих военного решения, на сегодняшний день в регионе нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.
"В Арктике нет проблем, требующих военного решения. Все вопросы могут и должны решаться за столом переговоров. Военные угрозы в регионе оцениваем в целом как относительно низкие", - сказал Корчунов, отвечая на вопрос о том, может ли Арктика, по оценкам Москвы, стать зоной, свободной от военной активности.
Вместе с тем российский дипломат обратил внимание на участившиеся в регионе военные учения стран НАТО с привлечением неарктических государства. Такая "интернационализация" военной активности в Арктике, пояснил Корчунов, в значительной степени связана с открывающимися в связи с потеплением климата и таянием арктических льдов возможностями освоения минеральных ресурсов, развитием Северного морского пути и глобальных транспортных коридоров Крайнего Севера.
"Тем не менее анализ военной деятельности прибрежных стран позволяет констатировать, что никто в Арктике не готовится к вооруженному конфликту", - указал собеседник агентства.
Как отмечал ранее Корчунов, военная активность РФ в Арктике не нарушает никаких международных договоров и не создает угрозы для национальной безопасности других стран арктического региона.
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Николай КорчуновНАТОРоссияАрктикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
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