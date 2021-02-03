https://ria.ru/20210203/arest-1595925968.html

В Москве арестовали участника незаконной акции Раджабова

В Москве арестовали участника незаконной акции Раджабова

Тимирязевский районный суд Москвы назначил 10 суток административного ареста за участие в несогласованной акции 2 февраля Самариддину Раджабову, фигуранту дела... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T20:46

2021-02-03T20:46

2021-02-03T20:46

россия

большой театр

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

москва

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Тимирязевский районный суд Москвы назначил 10 суток административного ареста за участие в несогласованной акции 2 февраля Самариддину Раджабову, фигуранту дела о подобных акциях летом 2019, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.Раджабов был задержан 2 февраля - после окончания заседания по изменению условного срока на реальный Алексею Навальному.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному.Накануне они состоялись в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра и в других местах. Сторонники блогера выходили на проезжую часть, мешали движению автомобилей и пешеходов, что и стало поводом для возбуждения административных дел.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210203/rossiya-1595674383.html

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

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россия, большой театр, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, москва