https://ria.ru/20210203/arest-1595900258.html

Московского депутата Штейн отправили под домашний арест

Московского депутата Штейн отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест на два месяца муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу Штейн за подстрекательство к нарушению... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T17:47

2021-02-03T17:47

2021-02-03T17:47

алексей навальный

басманный суд г. москвы

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595897928_0:39:1240:737_1920x0_80_0_0_84b3a0f172d0e0008d15e8bdb4ba7c83.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на два месяца муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу Штейн за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская."Басманный суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта в отношении Штейн Людмилы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ", - сказала Софинская.Ранее по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм) под домашний арест отправились пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш, его соратники Дмитрий Барановский, Любовь Соболь и Олег Степанов, брат Олег Навальный, участница Pussy Riot Мария Алехина и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Еще одного соратника Навального Николая Ляскина суд отказался отправлять под домашний арест. Суд избрал ему запрет определенных действий - запрещено покидать дом за исключением двухчасовой прогулки, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками процесса.Согласно материалам уголовного дела, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210203/zhaloby-1595887418.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, басманный суд г. москвы, москва, происшествия