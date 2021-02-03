Московского депутата Штейн отправили под домашний арест
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкМуниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на два месяца муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу Штейн за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.
"Басманный суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта в отношении Штейн Людмилы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ", - сказала Софинская.
Ранее по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм) под домашний арест отправились пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш, его соратники Дмитрий Барановский, Любовь Соболь и Олег Степанов, брат Олег Навальный, участница Pussy Riot Мария Алехина и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Еще одного соратника Навального Николая Ляскина суд отказался отправлять под домашний арест. Суд избрал ему запрет определенных действий - запрещено покидать дом за исключением двухчасовой прогулки, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками процесса.
Согласно материалам уголовного дела, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".