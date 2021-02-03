https://ria.ru/20210203/arest-1595861780.html
Суд оставил под арестом сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге
Суд оставил под арестом сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге
Свердловский областной суд отказался выпустить из-под ареста сотрудницу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Викторию Райх, которой ранее назначили 10... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:05
2021-02-03T15:05
2021-02-03T15:05
свердловский областной суд
алексей навальный
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд отказался выпустить из-под ареста сотрудницу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Викторию Райх, которой ранее назначили 10 суток, сообщает облсуд в среду."Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защитника Виктории Райх на постановление Железнодорожного районного суда Екатеринбурга от 29 января. Девушка была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация несогласованной акции), ей назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. Исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции оставил постановление суда первой инстанции без изменений", - говорится в сообщении.Ранее правоохранительные органы также составили в отношении Райх административный протокол за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напоминали про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловский областной суд, алексей навальный, екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд
отказался выпустить из-под ареста сотрудницу штаба Алексея Навального
в Екатеринбурге
Викторию Райх, которой ранее назначили 10 суток, сообщает облсуд в среду.
"Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защитника Виктории Райх на постановление Железнодорожного районного суда Екатеринбурга от 29 января. Девушка была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация несогласованной акции), ей назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. Исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции оставил постановление суда первой инстанции без изменений", - говорится в сообщении.
Ранее правоохранительные органы также составили в отношении Райх административный протокол за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напоминали про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".