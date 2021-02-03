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Суд оставил под арестом сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге
Суд оставил под арестом сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге
Свердловский областной суд отказался выпустить из-под ареста сотрудницу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Викторию Райх, которой ранее назначили 10... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:05
2021-02-03T15:05
свердловский областной суд
алексей навальный
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд отказался выпустить из-под ареста сотрудницу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Викторию Райх, которой ранее назначили 10 суток, сообщает облсуд в среду."Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защитника Виктории Райх на постановление Железнодорожного районного суда Екатеринбурга от 29 января. Девушка была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация несогласованной акции), ей назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. Исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции оставил постановление суда первой инстанции без изменений", - говорится в сообщении.Ранее правоохранительные органы также составили в отношении Райх административный протокол за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напоминали про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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свердловский областной суд, алексей навальный, екатеринбург, происшествия

Суд оставил под арестом сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге

15:05 03.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд отказался выпустить из-под ареста сотрудницу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Викторию Райх, которой ранее назначили 10 суток, сообщает облсуд в среду.
"Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защитника Виктории Райх на постановление Железнодорожного районного суда Екатеринбурга от 29 января. Девушка была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация несогласованной акции), ей назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. Исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции оставил постановление суда первой инстанции без изменений", - говорится в сообщении.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 08:00
Как уберечь детей от агитаторов
Ранее правоохранительные органы также составили в отношении Райх административный протокол за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напоминали про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
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