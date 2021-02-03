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https://ria.ru/20210203/antitelo-1595781563.html
РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус
РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус
Результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2, скоро передадут в Минздрав РФ для получения... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T06:13
2021-02-03T06:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр сергеев (ран)
фармсинтез
здоровье
российская академия наук
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2, скоро передадут в Минздрав РФ для получения разрешения на клинические испытания на больных коронавирусной инфекцией, имеющих также ряд сопутствующих недугов, сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев.В 2020 году Институт биоорганической химии, российская компания "Фармсинтез" и международная биофармацевтическая компания HifiBio Therapeutics договорились о совместной разработке и производстве в России моноклонального антитела HFB30132A для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Как сообщалось, проект получил одобрение Минздрава и Минпромторга РФ.Антитело HFB30132A разработано с использованием технологии клонирования и расшифровки генома единичных В-лифоцитов, взятых из крови пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Отмечалось, что по предварительным результатам клинических исследований HFB30132A, проведенных в США, моноклональное антитело показало высокий уровень безопасности, переносимости и фармакокинетики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр сергеев (ран), фармсинтез, здоровье, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, сша, общество

РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус

06:13 03.02.2021
 
© Courtesy of the National Institutes of HealthКоронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Courtesy of the National Institutes of Health
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2, скоро передадут в Минздрав РФ для получения разрешения на клинические испытания на больных коронавирусной инфекцией, имеющих также ряд сопутствующих недугов, сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Сотрудники Института биоорганической химии РАН совместно с китайскими коллегами предложили оригинальное терапевтическое нейтрализующее антитело. Оно полностью выключает способность вируса проникнуть внутрь клетки", - сказал Сергеев в интервью газете "Аргументы и факты". "Результаты испытаний будут скоро переданы в Минздрав для получения разрешения на производство клинических испытаний на пациентах с COVID­19, имеющих ряд сопутствующих заболеваний, в том числе диабет", - добавил глава РАН.

В 2020 году Институт биоорганической химии, российская компания "Фармсинтез" и международная биофармацевтическая компания HifiBio Therapeutics договорились о совместной разработке и производстве в России моноклонального антитела HFB30132A для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Как сообщалось, проект получил одобрение Минздрава и Минпромторга РФ.
Антитело HFB30132A разработано с использованием технологии клонирования и расшифровки генома единичных В-лифоцитов, взятых из крови пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Отмечалось, что по предварительным результатам клинических исследований HFB30132A, проведенных в США, моноклональное антитело показало высокий уровень безопасности, переносимости и фармакокинетики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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