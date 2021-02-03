https://ria.ru/20210203/antitelo-1595781563.html

РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус

РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус

Результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2, скоро передадут в Минздрав РФ для получения... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T06:13

2021-02-03T06:13

2021-02-03T06:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр сергеев (ран)

фармсинтез

здоровье

российская академия наук

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2, скоро передадут в Минздрав РФ для получения разрешения на клинические испытания на больных коронавирусной инфекцией, имеющих также ряд сопутствующих недугов, сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев.В 2020 году Институт биоорганической химии, российская компания "Фармсинтез" и международная биофармацевтическая компания HifiBio Therapeutics договорились о совместной разработке и производстве в России моноклонального антитела HFB30132A для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Как сообщалось, проект получил одобрение Минздрава и Минпромторга РФ.Антитело HFB30132A разработано с использованием технологии клонирования и расшифровки генома единичных В-лифоцитов, взятых из крови пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Отмечалось, что по предварительным результатам клинических исследований HFB30132A, проведенных в США, моноклональное антитело показало высокий уровень безопасности, переносимости и фармакокинетики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/antitela-1595720753.html

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