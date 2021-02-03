РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус
© Courtesy of the National Institutes of HealthКоронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
© Courtesy of the National Institutes of Health
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2, скоро передадут в Минздрав РФ для получения разрешения на клинические испытания на больных коронавирусной инфекцией, имеющих также ряд сопутствующих недугов, сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"Сотрудники Института биоорганической химии РАН совместно с китайскими коллегами предложили оригинальное терапевтическое нейтрализующее антитело. Оно полностью выключает способность вируса проникнуть внутрь клетки", - сказал Сергеев в интервью газете "Аргументы и факты". "Результаты испытаний будут скоро переданы в Минздрав для получения разрешения на производство клинических испытаний на пациентах с COVID19, имеющих ряд сопутствующих заболеваний, в том числе диабет", - добавил глава РАН.
В 2020 году Институт биоорганической химии, российская компания "Фармсинтез" и международная биофармацевтическая компания HifiBio Therapeutics договорились о совместной разработке и производстве в России моноклонального антитела HFB30132A для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Как сообщалось, проект получил одобрение Минздрава и Минпромторга РФ.
Антитело HFB30132A разработано с использованием технологии клонирования и расшифровки генома единичных В-лифоцитов, взятых из крови пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Отмечалось, что по предварительным результатам клинических исследований HFB30132A, проведенных в США, моноклональное антитело показало высокий уровень безопасности, переносимости и фармакокинетики.
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